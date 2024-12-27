Овен, Рак і Діва, не звинувачуйте партнера, а вислухайте його й спробуйте знайти компроміс, пише LifeStyle24.

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Овен

Прогноз припускає, що домінантність Овнів може стати приводом до конфлікту. Нетерплячість і бажання тримати все під своїм контролем можуть спричинити підвищення непорозумінь у стосунках із другою половинкою. Керуйте своїми емоціями, щоб суперечка не переросла у сварку року.

Гороскоп для Овнів

Рак

Раки будуть самі на себе не схожі, адже почнуть сварку через надмірну критику. Прагнення ідеальних стосунків може дратувати партнера, тому посиплеться чимало претензій одне до одного. Астрологи рекомендують більше цінувати зусилля коханої людини, щоб не втратити її.

Гороскоп для Раків

Діва

Ревнощі через недовіру до партнера стануть причиною погіршення взаємин. Підозри, які не відповідають дійсності, тільки загострять ситуацію. Однак зірки кажуть, що відверта розмова допоможе уникнути ескалації конфлікту.

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