Овен, Терези та Стрілець, такі зустрічі у більшості випадків мають дві мети: принести важливий урок або ж відкрити нові можливості для повторного старту, пише LifeStyle24.

Читайте також Хто зі знаків зодіаку у День зимового сонцестояння відчуватиме шалену радість

Овен

Зустріч із колишнім партнером у новорічну ніч може стати для Овнів дуже зворушливою. Така подія змусить переосмислити минуле й, можливо, захочеться дати цій людині другий шанс. Спробуйте не повертатись до старих образ й сприймайте ситуацію як шанс для нового початку.

Гороскоп для Овнів

Терези

У Терезів є особливість ностальгувати за тими стосунками, які колись для них були дуже важливими та цінними. Астрологи прогнозують випадкову зустріч у новорічну ніч з давнім коханням. Емоції будуть доволі неоднозначні, однак ця подія зможе дати відповіді на ті питання, які тривалий час були у сфері невідомості.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Попри те, що Стрільці не люблять повертатись у минуле, цього разу це доведеться зробити. Вони можуть несподівано зустрітись з експартнером, а новорічна ніч стане приводом для згадки про незавершені стосунки. Це буде важливим етапом для закриття тих гештальтів, які не дозволяли дивитись у майбутнє особистого життя.

Гороскоп для Стрільців