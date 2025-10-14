Астрологи впевнені, що в найближчі тижні буде ідеальний період для кількох знаків зодіаку. Відкрийте своє серце – і пригоди вам точно гарантовані. Кому пощастить з романтикою – розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Кому мерщій потрібно йти на побачення?

Овен

Гороскоп для Овнів

Астрологи буквально кажуть, що Овни матимуть найуспішніший "сезон" знайомств у найближчі тижні. Але що найцікавіше – свою другу половинку або ж просто цікаве знайомство ви не обов'язково знайдете десь назовні. Хоча це теж можливо.

Ключем до успіху можуть стати зустрічі вдома. Особливо якщо друзі приведуть інших самотніх друзів. Ці знайомства можуть бути ой якими перспективними.

І невеличка підказка. Астрологи вважають, що Овнам варто звернути увагу на Близнюків.

Телець

Гороскоп для Тельців

Астрологи впевнені, що найближчі тижні у вас відбудеться буквально соціальним бум. Ви будете знайомитися-знайомитися і ще раз знайомитися. Тому Тельцям необхідно якнайчастіше виходити в люди.

Ключем до нової любовної історії може стати несподівана подорож. Це може бути навіть невеличка одноденна поїздка.

Діва

Гороскоп для Дів

Насправді у Дів зараз починається буквально феєрверк знайомств та побачень. За можливості живіть зараз на повну. Зорі буквально благословили вас. Діви привертатимуть увагу, куди б вони не пішли.

Якщо ж ви вже маєте другу половинку, то може настати період для ухвалення важливих рішень. Можливо, є проблеми, які нарешті потрібно проговорити та вирішити.