Традиційно люди моляться та вшановують пам'ять святої преподобної Меланії Римлянки. Про заборони, яких варто дотримуватися на Маланку – розповідає 24 Канал.

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Традиції Маланки

Щороку українці переодягаються у фольклорних персонажів. Так, у Маланку зазвичай перевтілюється неодружений хлопець, тоді як жінки постають в образах чоловічих героїв. Серед інших персонажів – Василь, Коза, Дід, Баба, Ведмідь, Циган, Чорт і Лікар.

Маланка має одягнути вінок зі стрічками, намисто та інші прикраси. Водночас її хлопець Василь переважно вбраний у жупан, шаровари та чоботи. У костюмах люди ходять від будинку до будинку, де співають щедрівки, розважають господарів танцями та різноманітними жартами.

Зазвичай свято продовжується до ранку, а вже на світанку люди йдуть палити Дідуха і стрибати через багаття. Пращури вірили, що полум'я налякає нечисту силу, тому особливо полюбляли таку традицію. Після цього хлопці вирушають посівати, бажаючи господарям достатку, миру та добра.

Маланка 2024 / Фото Pinterest

Що не можна робити на Маланку

На свято Маланки існують певні заборони, яких дотримуються вже протягом кількох століть. Так, не можна зловживати алкоголем та переїдати. Водночас не слід займатися важкою фізичною працею, натомість цей день треба провести разом з родичами за святкуванням. До того ж не рекомендується сумувати та думати про щось погане.

Крім цього, не слід ходити в гості з порожніми руками. Краще підготуйте невеликий подарунок господарям будинку. У цей день не варто ображатися та лихословити, щоб не відлякати удачу. Важливо також уникати сварок і суперечок, бо існує високий ризик зруйнувати дружню атмосферу в родині в наступному році.