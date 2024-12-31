24 Канал розповість детальніше про традиції та заборони Щедрого вечора. Що категорично не можна робити 31 грудня – читайте далі в матеріалі.

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Що не можна робити на Щедрий вечір

У цей святковий час варто дотримуватися певних заборон, щоб привабити удачу на наступний рік. Так, не можна сідати за стіл у брудному одязі. У народі вірять, що на свято треба гарно та охайно вбратися, щоб не притягнути невдачі.

Крім цього, не слід сваритися, лаятися та лихословити. Атмосфера Щедрого вечора має бути мирною та спокійною, щоб не накликати біди й конфліктів в наступному році. Якщо ви вже перебуваєте у сварці з кимось, то обов'язково треба помиритися.

Також не рекомендується рахувати копійки, бо тоді привабите фінансові труднощі в родину. Водночас не можна брати або позичати гроші в борг. До того ж не варто на Щедрий вечір займатися важкою фізичною працею. Краще присвятіть час відпочинку та святкуванню з родиною.

У цей день важливо не займатися рукоділлям та брати гострі предмети в руки, бо існує ризик притягнути негативну енергію в дім.

Щедрий вечір 2024 / Фото Pinterest

Традиції Щедрого вечора

На Щедрий вечір наші предки прикрашали оселі та готували святкові страви. Пращури вірили, що гарна вечеря привабить злагоду й достаток в будинок. У цей день люди ходять від хати до хати та співають щедрівки – обрядові пісні з побажаннями щастя, миру й добра господарям.

Після вечері українці "водять козу" – звичай, який передбачає перевтілення хлопців і дівчат у різних казкових персонажів. Молодь у костюмах бере з собою опудало кози та ходить щедрувати.

Дівчата також часто ворожать у Щедрий вечір, бо хочуть дізнатися більше про майбутню другу половинку.