У Щедрий вечір люди проводять час у сімейному колі та моляться Богові, зустрічаючи Новий рік. За традицією, у цей день українці починають щедрувати, бажаючи господарям щастя й добробуту, розповідає 24 Канал.

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У давнину хлопці та дівчата перевдягалися у святкові костюми, брали із собою опудало кози та ходили будинками на Щедрий вечір. Ця традиція називається "Водіння Кози".

З нагоди свята наша редакція підготувала красиві привітання з Щедрим вечором у картинках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб не витрачати пізніше час. Надішліть святкові картинки своїм друзям, рідним, колегам і знайомим та подаруйте їм гарний настрій у цей світлий день.

Привітання з Щедрим вечором 2024: картинки й листівки

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Щедрим вечором 2024 / Колаж LifeStyle24

Проведіть цей день у сімейному колі та обов'язково привітайте близьких зі святом!