У Міжнародний день дружби, зокрема, важливо говорити про те, що друзями можуть бути усі. Це не залежить від кольору шкіри людини, її національності та релігії. Варто приймати одне одного такими, якими ми є. З нагоди цього зворушливого свята редакція LifeStyle 24 зібрала привітання у віршах та прозі.

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Міжнародний день дружби: привітання у віршах

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно-міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

***

Друже мій, ти як світло у житті,

Вітаю з Днем друзів тебе я щиро.

Ти завжди поруч, навіть в пітьмі,

Твоя підтримка – це моя сила.

Бажаю щастя, радості багато,

Нехай здійсняться всі твої мрії.

Дружба наша – як вічне свято,

Хай вона не знає жодної негоди.

Привітання для друзів / Фото forumsmile.com.ua

***

Про друзів не дарма складають пісні,

Не один пуд солі вони з'їли разом,

Друг – надійна опора завжди,

Кажуть, пізнається в біді завжди.

День друзів – прекрасне свято,

Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,

Друзів на світі багато різних,

Хай у вашому житті друг буде найкращий.

***

З Днем дружби хочу привітати,

Це свято для всіх нас.

Дружбу світлу прославити,

Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,

Ніколи не зраджувати,

Допомагати, любити, вірити й розуміти.

***

Вітаю з Днем дружби!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Нехай лише найкраще буде з тобою!

Привітання для друзів / Фото forumsmile.com.ua

Міжнародний день дружби: привітання у прозі

Дорогий мій друже, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, в холоднечу і в спеку. Так дозволь побажати тобі в День дружби завжди хорошого настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!

***

Дорогі друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже так життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати!

***

Моя дорога подруго, вітаю з Міжнародним днем дружби! Ти завжди була і залишаєшся для мене прикладом справжньої людини. Твоє добре серце, щирість і вміння підтримати в будь-який момент роблять спілкування особливим. Нехай наша дружба буде вічною, а всі негаразди обходять стороною. Дякую тобі за все!

Привітання для друзів / Фото "Люкс ФМ"

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Вітаю з Днем друзів! Сподіваюся, ми завжди будемо підтримувати одне одного і брати участь у нових пригодах! Ти – мій найкращий друг, спасибі за все!

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Вітаю з Днем дружби! Бажаю, щоб у потрібну хвилину друзі завжди були поруч, щоб ці люди ділили з тобою миті радості та перемог, моменти прикрощів і розчарувань. І нехай у житті дружба буде міцною, вірною і справжньою. Люби друзів і нехай вони будуть твоїм натхненням!