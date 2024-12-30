Так, якщо на свято піде сніг, то в наступному році буде гарний врожай. Про інші прикмети – розповідає 24 Канал.

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Народні прикмети на Новий рік

Наші предки завжди прагнули привабити добробут у родину, тому дотримувалися певних прикмет на Новий рік. Так, переважна більшість з них стосується фінансів. Якщо купити своїм рідним подарунки на останні гроші, то можна накликати матеріальні труднощі у 2025 році. Крім цього, поганою прикметою буде спроба позичити кошти в борг або зустріти свято з порожніми кишенями, адже тоді це призведе до злиднів у майбутньому.

Водночас щоб залучити удачу в наступному році, пращури обов'язково ставили на стіл сіль та намагалися святкувати у великій компанії. У народі вірили, що так можна привабити корисні знайомства.

Не менш важливим є генеральне прибирання перед Новим роком. Якщо зустріти 2025-й у чистій оселі, то тоді зможете привернути щастя. Однак після 12 години дня, за народними прикметами, не можна виносити сміття з дому, щоб не позбутися разом з ним удачі.

До того ж якщо пишно та гарно прикрасити ялинку, то рік буде успішним. Також рекомендується святкувати Новий рік в охайному одязі, щоб не привабити проблеми зі здоров'ям, та залишити на столі всі страви після того, як гості підуть до себе додому, щоб залучити матеріальний добробут.

Новий рік / Фото Freepik

Що не можна робити у новорічну ніч

Не можна відзначати свято на самоті. Краще зустріти Новий рік у компанії рідних і близьких, щоб точно не накликати біди. Водночас не можна сумувати й нудьгувати у святкову ніч, бо тоді ризикуєте провести 2025-й у сльозах.

Важливо також не займатися рукоділлям у новорічну ніч, зокрема шити й вишивати, бо тоді старі проблеми будуть постійно вас переслідувати. Крім цього, не слід займатися переїздом у цей час, бо існує високий ризик привабити невдачі.