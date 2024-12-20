1 січня приваблює багатьох закоханих, адже означає початок нового року й етапу в житті. Втім, чи можна одружуватися в цей день – розповідає LifeStyle24.

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Чи можна одружуватися 1 січня

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 1 січня був офіційно вихідним днем. Тому більшість РАЦСів того дня не працювали, через що закохані відмовлялися обирати подібну дату для святкування важливої події. Втім, в Україні триває воєнний стан, тому усі додаткові вихідні скасовуються. Отже, 1 січня всі українці будуть працювати, зокрема і працівники РАЦСів. Однак варто уточнити графік роботи обраної установи, адже у зв'язку з настанням першого дня нового року могли статися певні зміни.

Водночас дата 1 січня вважається дуже гарною та символічною. Ба більше, вона збігатиметься із Новим роком, тому буде досить легко запам'ятати річницю одруження. Крім цього, атмосфера свята стане по-справжньому казковою, якщо у цей день випаде сніг, навколо сяятимуть гірлянди та стоятиме святковий декор.

Проте варто зазначити, що 1 січня – час відпочинку більшості людей після новорічної ночі. Хтось може бути зайнятим у цей день, тому слід попередити гостей заздалегідь, щоб вони змогли розпланувати свій графік.

Водночас зима – доволі непередбачувана пора, оскільки може піти снігопад або утворитися ожеледиця, що ускладнить процес пересування людей та доставлення святкових атрибутів. До того ж у цей час дуже холодно, тому варто підготувати пледи та теплий одяг.

Загалом кожна пара самостійно вирішує, в який саме день одружуватися. Найголовніше, щоб свято пройшло добре й залишило приємні спогади.

Одруження взимку / Фото Freepik

Коли у 2025 році можна одружуватися

Астрологи рекомендують розглянути місяці й дати, які пов'язані з цифрами 2 і 5. У такому разі подружжя уникне нещастя й привабить лише позитив у життя. Найкращими днями для весільних церемоній 2025 року є:

Січень – 2, 10 та 25;

Лютий – 1, 2, 9 і 26;

Квітень – 21;

Травень – 2, 8 та 28;

Червень – 1, 6, 20 і 22;

Липень – 2, 3, 10 та 27;

Серпень – 15;

Вересень – 2, 20 та 24;

Жовтень – 1, 3, 16 та 25;

Листопад – 1, 2, 14;

Грудень – 27 і 31.

За східним календарем, 2025-й – рік Зеленої Дерев'яної Змії, яка символізує мудрість і трансформацію. Ці якості гарно впливатимуть на шлюб та притягуватимуть лише щастя й добробут.