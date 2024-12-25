Під час свята діють певні заборони, яких слід дотримуватися. Що не можна робити протягом Хануки – розповідає 24 Канал.

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Традиції Хануки 2024

Ханука святкується протягом восьми днів. Цьогоріч вона починається 25 грудня, а закінчується 2 січня. Щодня євреї запалюють спеціальні свічки, кількість яких з кожним днем змінюється. Так, у перший – ставлять одну, у другий – дві й так далі. Свічки запалюють зліва направо, а свічник, який називається ханукія, ставлять на підвіконня, бо вважається, що світло відлякає все погане й негативне.

Протягом Хануки євреї збираються за святковим столом, ходять в гості та готують смачні страви, серед яких картопляні оладки, тушковане м'ясо та пончики, які називаються суфганійот. У цей період люди веселяться та співають пісні. До того ж євреї не постяться в цей час. Після завершення Хануки євреї спалюють олію та гноти, які залишились від свічника.

Ханука 2024 / Фото Freepik

Що не можна робити

Протягом Хануки євреям не можна займатися хатніми справами, зокрема прасувати або прати одяг, та прибиратися в будинку. Водночас не рекомендується починати ремонт. До того ж людям не варто дотримуватися дієт та обмежувати себе у харчуванні. Також не слід відмовлятися від розваг та багато сумувати.

Не можна нехтувати традиціями запалювання свічок. Крім цього, не слід відмовляти в допомозі нужденним, а натомість потрібно присвятити час благодійності, зокрема допомогти бідним.