Вважається, що після цього віряни будуть захищені від різних неприємностей, бід і захворювань. LifeStyle24 зібрав молитви, які обов'язково треба прочитати на Покров Пресвятої Богородиці. Молитися можна не лише у храмі, але й вдома. Важливо робити це щиро, і тоді всі бажання будуть почуті.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Які молитви треба прочитати на Покров Пресвятої Богородиці 2025?

О Пречиста Діво, Богородице, надіє всіх християн, котрі живуть на землі! Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. Погаси в мені полум'я багатьох пристрастей моїх; запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого. Викорени, Пречиста, з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя і всі темні і брудні думки та наміри. Зціли, Владичице, мої тяжкі духовні й тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і Твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів, і славиться пречисте ім’я Твоє на віки віків. Амінь.

***

Пресвятая Діва, Мати Господа Вишніх Сил, неба і землі Царице, міста і країни нашої Всемогутня Заступнице! Прийми похвально-вдячну пісню цю від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоб милостивим був до неправд наших і продовжив благодать Свою на тих, що шанують все чесне ім'я Твоє і з вірою і любов'ю поклоняються чудотворному образу Твоєму. Бо ми не є достойні від Нього помилуваними бути, якщо Ти не умилостивиш Його до нас, Владичице, бо все Тобі від Нього можливим є. Тому до Тебе прибігаємо як до безсумнівної і скорої Заступниці нашої: почуй нас, що молимось Тобі, осіни нас Вседержавною Покровою Твоєю і виблагай у Бога, Сина Твого, пастирям нашим ревність і піклування за душі, містоправителям мудрість і силу, суддям правду і безсторонність, наставникам розум і смиренномудрість, подружжям любов і згоду, дітям послух, покривдженим терпіння, кривдникам страх Божий, скорбящим благодушність, тим, що радіють стриманість: а всім нам духа розуму і доброчесності; духа милосердя і лагідності, духа чистоти і правди. Так, Госпоже Пресвятая, змилосердься над немічними людьми Твоїми: розсіяних збери, заблудших на путь прямий настав, старість підтримай, юних умудри, немовлят виховай і зглянься над усіма нами оком милостивого Твого заступництва, підніми нас із глибини гріховної і просвіти сердечні очі наші, щоб узріти спасіння; милостивою будь до нас тут і там, в країні земного пришестя, й на Страшному Суді Сина Твого; преставлених же у вірі й покаянні від життя цього отців і братію нашу у вічному житті з Ангелами і з усіма святими жити учини. Бо Ти є, Госпоже, Слава небесних і Надія земних, Ти після Бога наша Надія і Заступниця всіх, що прибігають до Тебе з вірою. Бо до Тебе молимося й Тобі, як Усемогутній Помічниці, самі себе, і одне одного, і все життя наше віддаємо, нині, і повсякчас, і на віки вічні.

***

О Пресвята Владичице Богородице, Царице Небесна! З любов'ю і вірою звертаємось до Тебе в цей святковий день Твого чесного Покрову. Покрий нас, як мати дітей своїх, Твоїм святим омофором, захисти від усякої біди, скорботи та спокус ворожих. О Мати Божа, молимо Тебе про мир і злагоду в наших серцях, в наших сім'ях і на нашій рідній землі. Просимо, зміцни віру нашу, даруй нам покаяння та милосердя. Вкрий Твоїм Покровом усіх нужденних, слабких, хворих і тих, хто перебуває в скорботі та небезпеці. Збережи нас від ворогів видимих і невидимих, від нещасть і хвороб, і допоможи нам пройти шлях життя в благочесті та любові. Пресвята Богородице, Заступнице наша, моли Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував нам спасіння душ, здоров'я тілесне і духовне, та вічне життя в Царстві Небесному. Амінь.

Для написання матеріалу використані джерела: Православна Церква України та Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.