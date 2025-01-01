24 Канал підготував привітання з Днем ангела Василя у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.
Не пропустіть З Днем ангела Василя 2025: картинки-привітання зі святом
Привітання з Днем ангела Василя 2025: проза й вірші
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
У день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Василю помагає,
Ангел покровитель!
***
Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.
Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято.
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Василь, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає!
***
Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи й штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай день дарує світло, адже це твоє свято!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Василю, з Днем ангела! Бажаю тобі гарного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!
***
У свій день ангела, Василь,
Ти смуток свій скоріш розвій.
І друзів швидко запроси
На свято радощів й краси.
І посміхнися ти на мить,
На світі краще стане жить!
Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю тебе з Днем ангела, Василю! Бажаю високих досягнень в житті й абсолютних перемог. Бажаю найміцніших сил і впевнених позицій. Бажаю правильних рішень і геніальних ідей. Бажаю відданої любові й справжніх друзів. І нехай у тебе, Василю, завжди буде веселий настрій!