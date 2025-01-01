24 Канал підготував привітання з Днем ангела Василя у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

Не пропустіть З Днем ангела Василя 2025: картинки-привітання зі святом

Привітання з Днем ангела Василя 2025: проза й вірші

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

У день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Василю помагає,

Ангел покровитель!

***

Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято.

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає!

***

Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи й штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай день дарує світло, адже це твоє свято!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-охоронець

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Василю, з Днем ангела! Бажаю тобі гарного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!

***

У свій день ангела, Василь,

Ти смуток свій скоріш розвій.

І друзів швидко запроси

На свято радощів й краси.

І посміхнися ти на мить,

На світі краще стане жить!

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Василю! Бажаю високих досягнень в житті й абсолютних перемог. Бажаю найміцніших сил і впевнених позицій. Бажаю правильних рішень і геніальних ідей. Бажаю відданої любові й справжніх друзів. І нехай у тебе, Василю, завжди буде веселий настрій!