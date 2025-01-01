Ім'я Василь має давньогрецьке походження та означає "правитель" або "монарх". У давнину так часто називали представників царських родин. У сучасному світі власники цього імені відзначаються доброзичливістю та допитливістю, тому завжди прагнуть дізнатися щось нове. Василі мають гарну пам'ять, через що часто досягають успіху, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці

На теплі слова заслуговує кожен, тому з нагоди Дня ангела Василя наша редакція підготувала святкові картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним та друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Василя 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Василя 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли відзначають День ангела Василя за старим календарем

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Василі святкували іменини 14 січня, а зараз їх мають – 1 січня.