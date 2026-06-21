24 Канал підготував найатмосферніші привітання та найтепліші слова, які ви можете опублікувати у своїх соцмережах. Читайте більше – у нашому матеріалі.

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День батька 2026: красиві цитати про татусів для соцмереж

Головна моя опора, найкращий друг і приклад для наслідування. Люблю тебе, тату!

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За кожною сильною особистістю стоїть неймовірний батько.

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Татова копія. І я цим неймовірно пишаюся!

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Мій особистий супергерой без плаща, але з величезним серцем.

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Дякую тобі, тату, за кожну пораду, за кожні міцні обійми та за відчуття абсолютної безпеки, яке ти даруєш мені з дитинства.

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу

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Бути хорошим батьком – мистецтво, і ти опанував його на всі 100%. Дякую за твою безмежну підтримку, мудрість і віру в мене, навіть коли я сам(а) сумніваюся.

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Поруч із тобою я завжди почуваюся дитиною, яку захистять від усіх бід світу. Дякую за твоє міцне плече, тату.

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Твоя любов – мій найнадійніший компас у житті. Дякую, що завжди показуєш правильний шлях.

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Кажуть, що перші герої для своїх дітей – це батьки. Мені пощастило, адже мій герой справжній, чесний і неймовірно сильний. Пишаюся бути твоєю дитиною!

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу

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Дякую за те, що навчив мене бути сильною людиною, тримати слово і ніколи не здаватися. Твої життєві уроки – найцінніший скарб.

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Справжній чоловік, найкращий господар і неймовірний батько. Ти вчиш мене жити правильними цінностями щодня.

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Дякую за хороші гени, чудове почуття гумору та за те, що завжди терпиш мої витівки! Ти найкращий.

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Тату, дякую, що навчив мене всьому, що я вмію, і окреме дякую, що не сварив за всі ті розбиті коліна й загублені речі!