На особливу подяку заслуговують вчителі початкових класів, які стають першими наставниками для всіх дітей. Саме ці фахівці неабияк впливають на майбутнє покоління та розкривають потенціал учнів.

Цікаво Вже зовсім скоро День вчителя 2024: оригінальні привітання з професійним святом

LifeStyle24 зібрав привітання у картинках, віршах і прозі для першої вчительки. Надішліть ці теплі й щирі слова та подаруйте їй гарний настрій у цей світлий день.

Привітання для першої вчительки: картинки, проза й вірші

Найперша вчителька моя.

Великі зусилля й турботи

Ви всі докладали, щоб ми

Завжди у навчанні й роботі

Щоднини зростали людьми.

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Нашу прекрасну і незабутню першу вчительку вітаємо з Днем вчителя! Ви провели нас у доросле життя, підтримуючи перші невмілі кроки в пізнанні та учнівській праці. Бажаємо вам процвітання, визнання та глибокої поваги. Відмінного здоров'я, гарного настрою, успіху і радості!



Привітання для першої вчительки / Колаж LifeStyle24

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Вітаємо вас з Днем вчителя. Знаємо, що попереду ще один складний навчальний рік, тому бажаємо великого терпіння. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч і не покинемо у складні моменти.

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Улюблена наша перша вчителька, у свято бажаємо вам старанних учнів, високої зарплати, міцного здоров'я, легких і радісних робочих днів. Нехай цей навчальний рік буде сповнений веселощів, щастя й успіхів у вашій благородній справі.

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Перша вчителька – це як друга мама для дітей. Тож сьогодні усі найкращі побажання – для вас. Бажаємо здійснення усіх мрій, успіхів у кар'єрі, вдячних учнів та хороших колег. Дякуємо вам за важливу працю, що не покладаєте рук ні на хвилину та навчаєте молоде покоління.

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З Днем учителя, наш славний перший учителю. Ви допомогли нам зробити перші кроки до великих знань і ми хочемо Вам побажати ще багато веселих і дружних класів, ще багато великих успіхів і чудес. А ще бажаємо удачі, радості та сил.



Привітання для першої вчительки / Колаж LifeStyle24

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А перший учитель, як сонячна ласка.

Як чисте, живе джерело.

До діток приходить з ним радість і ласка

І мудрість та ніжне тепло.

Він вперше для них дивосвіт відкриває,

За руку веде в майбуття.

І вперше у дружбі й любові єднає

Та робить цікавим життя.

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Зі святом, дорога наша перша вчителька! Хочеться побажати вам успіхів і багато вдалих робочих днів! Нехай учні радують вас хорошими знаннями, зразковою поведінкою і щирими посмішками! Бажаю вам відмінної заробітної плати й задоволення від роботи!

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Дорога перша вчителька, зі святом вас! З Днем учителя! Нехай доля вас обдарує щедрими дарами за душевну чуйність, мудрість і доброту! Нехай у вас буде море вогню і натхнення справлятися з янголятами, прищеплюючи їм здорові звички й мудрі правила. Здоров'я вам і сил!