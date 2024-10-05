День вчителя також вшановує роботу класних керівників, які є прикладом для всіх своїх учнів. Фахівці мають не тільки організовувати дозвілля, але й сприяти самореалізації й розвитку дітей. Класні керівники також будують з учнями особливий емоційний зв'язок, який допомагає сформувати дружні стосунки у колективі.

Цікаво Безмежного натхнення і мирного неба: гарні привітання з Днем вчителя у картинках, прозі й віршах

LIfeStyle24 підготував тематичні привітання з Днем вчителя класному керівнику у прозі, картинках і віршах. Збережіть їх собі та надішліть усім педагогам, щоб подарувати їм позитивні емоції у це свято.

Привітання з Днем вчителя класному керівнику: картинки, вірші та проза

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У День вчителя від щирого серця хочу привітати нашого класного керівника зі святом і побажати всіх благ! Нехай вас ніколи не спіткає розчарування, бо ви обрали найпочеснішу професію на Землі. Будьте здорові, успішні та впевнені у завтрашньому дні.

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Дорогий наш класний керівник, ми вітаємо вас із Днем вчителя. Бажаємо бути з нами до переможного кінця, до золотих медалей, до важливих атестатів. Бажаємо працювати із запалом душі й неодмінно добиватися виконання всіх своїх мрій. Будьте оптимістичні, життєрадісні, а головне – щасливі!

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Дорогий наш класний керівник, із Днем вчителя вас! Бажаємо вам невичерпного джерела натхнення, величезного запасу оптимізму та бадьорості, терпіння та сил. Нехай школа буде вашим місцем сили та яскравих емоцій. Цікавого, насиченого та гармонійного вам життя!

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З Днем учителя вітаємо!

І сьогодні Вам бажаємо

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!



Привітання з Днем вчителя класному керівнику / Колаж LifeStyle24

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З Днем вчителя, дорогий і шановний наш класний керівник! Нехай ваша праця приносить щастя та задоволення. Нехай успіхи ваших учнів будуть і вашими особистими успіхами. Будьте здорові та щасливі!

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З Днем ​​вчителя, наш улюблений класний керівник! Дуже дякую за ваше керівництво, за ваші натхнення, турботу, терпіння та завзятість. Ви збагачуєте наші життя та роки, проведені у школі. Нехай радість супроводжує вас щогодини, щохвилини, щосекунди й не лише цього дня! Зі святом!

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Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров'я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого у світі бажаємо.



Привітання з Днем вчителя класному керівнику / Колаж LifeStyle24

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Шановний класний керівник, вітаємо вас із Днем вчителя! Дякуємо вам за вашу турботу та щирість! Бажаємо радості, добра, достатку та здійснення бажань! Нехай робота приносить задоволення та гармонію. Всього вам найкращого!