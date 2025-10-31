24 Канал підготував гарні привітання з Геловіном у картинках і віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним і близьким у це моторошне свято.
Геловін 2025: як привітати у картинках і віршах?
Сьогодні ніч у нас така:
Гуляє містом дітвора!
Ти веселишся не один
У це дивне свято – Геловін!
Нехай свічки й веселий сміх
Не пустять лихо на поріг,
Хай мир в родині процвітає,
А зло все в пекло відлітає!
***
Нечесть різна в нас гуляє,
Чути сміх і тут, і там.
І тебе я теж вітаю,
Ти заходь, цукерки дам!
***
Змайстрував ліхтарик Джека?
Тож у ліжко не лягай,
А ходи по місту сміло,
І навкруги усіх лякай!
***
Сьогодні, друзі, ніч така:
Джек-Гарбуз нам голова!
Цілу ніч свічки палають,
Усю нечисть відганяють!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Геловін!
***
Маскарадний карнавальчик,
Карнавальний маскарад,
Навкруги в нас балаганчик,
Надягайте свій наряд!
З Геловіном ми вітаєм,
Хай і далі вам щастить,
Вам розважитись бажаєм,
Хай уночі ніхто не спить!
***
У чарівний Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Усі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Незнайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
***
***

Ти зроби ліхтарик Джека
У Геловін і тут, і там.
І тебе я теж вітаю,
Ти заходь, цукерки дам!
Ти зроби ліхтарик Джека
Й спати в ліжко не лягай,
А ходи по місту сміло,
І всю нечисть відлякай!
***
Геловін – чарівне свято!
Подивись, як нас багато!
Смійся гарно й веселися,
Тільки з ніг ти не валися!
У цю ніч пісні співай:
Хоч – кричи, хоч – завивай!
Хай ліхтарик променистий
Розжене в житті все зло.
Дай вам Бог думок лиш чистих,
Щоб завжди у всім везло!
