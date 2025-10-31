24 Канал підготував гарні привітання з Геловіном у картинках і віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним і близьким у це моторошне свято.

Геловін 2025: як привітати у картинках і віршах?

Сьогодні ніч у нас така:

Гуляє містом дітвора!

Ти веселишся не один

У це дивне свято – Геловін!

Нехай свічки й веселий сміх

Не пустять лихо на поріг,

Хай мир в родині процвітає,

А зло все в пекло відлітає!

***

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Змайстрував ліхтарик Джека?

Тож у ліжко не лягай,

А ходи по місту сміло,

І навкруги усіх лякай!

***

Сьогодні, друзі, ніч така:

Джек-Гарбуз нам голова!

Цілу ніч свічки палають,

Усю нечисть відганяють!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Геловін!

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Маскарадний карнавальчик,

Карнавальний маскарад,

Навкруги в нас балаганчик,

Надягайте свій наряд!

З Геловіном ми вітаєм,

Хай і далі вам щастить,

Вам розважитись бажаєм,

Хай уночі ніхто не спить!

***

У чарівний Геловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Усі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Незнайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

***

***

Геловін – чарівне свято!

Подивись, як нас багато!

Смійся гарно й веселися,

Тільки з ніг ти не валися!

У цю ніч пісні співай:

Хоч – кричи, хоч – завивай!

Хай ліхтарик променистий

Розжене в житті все зло.

Дай вам Бог думок лиш чистих,

Щоб завжди у всім везло!

Сьогодні ніч у нас така,

Всьому гарбуз є голова!

Сьогодні ніч великих змін,

Це – Геловін, це – Геловін!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко, Поздравок та Liзa.ua.