Священник УГКЦ Василь Колодій висловив різку та категоричну позицію щодо дошлюбних статевих стосунків і цивільних шлюбів, пише 24 Канал з посиланням на канал "Кириленко". Чи гріх займатися сексом до шлюбу – читайте далі в матеріалі.
Чи гріх займатися сексом до шлюбу?
Отець Василь наголосив, що сучасне суспільство не дбає про інститут подружжя та стосунків. На думку священника, це є однією з причин зрад.
Мені не подобаються ці сучасні привілеї. Ми занехаяли подружжя, стосунки одне з одним. Чому відбуваються зради? Люди не надають великого значення сексуальним стосункам,
– сказав отець Василь Колодій, підкресливши, що дошлюбні відносини можуть дати поштовх до руйнування шлюбу.
Крім цього, священник УГКЦ вважає, що до стосунків необхідно дорости та дозріти, щоб вступити в них "свідомо й повноцінно". Василь Колодій однозначно стверджує, що секс до шлюбу – гріх.
Водночас статеві стосунки мають відбуватися лише між узаконеним подружжям. Ба більше, ставлення отця УГКЦ до цивільних шлюбів також різко негативне. Річ у тім, що він називає людей, які перебувають у таких стосунках, "проститутками".
Це проститутки. І він, і вона. Просто проститутка каже ціну, а тут ціну не сказали, тут без грошей,
– сказав отець Василь.
Священник Василь про секс до шлюбу: дивіться відео онлайн
Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала, скільки разів можна вінчатись.
Що говорить Біблія про шлюб?
- Біблійна ідея шлюбу полягає у поєднанні чоловіка та жінки, яке символізує єдність Ісуса з Його церквою. Двоє людей стають однією сутністю та будують стосунки, які стають важливішими за зв'язок між дітьми й батьками.
- Бог закликає чоловіків бути вірними своїм коханим та завжди охороняти й захищати їх. Водночас жінок Господь просить прийняти лідерство свого партнера та бути покірними тільки йому.
Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік це голова жінки, як і Христос – голова Церкви, свого тіла, якого він Спаситель,
– мовиться в Посланні до Ефесян 5:22.
- Також Син Божий наголошує, що у шлюбі варто бути добрими та милосердними одне до одного та прощати все, як це зробив колись Він для людей.