Священник УГКЦ Василь Колодій висловив різку та категоричну позицію щодо дошлюбних статевих стосунків і цивільних шлюбів, пише 24 Канал з посиланням на канал "Кириленко". Чи гріх займатися сексом до шлюбу – читайте далі в матеріалі.

Чи гріх займатися сексом до шлюбу?

Отець Василь наголосив, що сучасне суспільство не дбає про інститут подружжя та стосунків. На думку священника, це є однією з причин зрад.

Мені не подобаються ці сучасні привілеї. Ми занехаяли подружжя, стосунки одне з одним. Чому відбуваються зради? Люди не надають великого значення сексуальним стосункам,

– сказав отець Василь Колодій, підкресливши, що дошлюбні відносини можуть дати поштовх до руйнування шлюбу.

Крім цього, священник УГКЦ вважає, що до стосунків необхідно дорости та дозріти, щоб вступити в них "свідомо й повноцінно". Василь Колодій однозначно стверджує, що секс до шлюбу – гріх.

Водночас статеві стосунки мають відбуватися лише між узаконеним подружжям. Ба більше, ставлення отця УГКЦ до цивільних шлюбів також різко негативне. Річ у тім, що він називає людей, які перебувають у таких стосунках, "проститутками".

Це проститутки. І він, і вона. Просто проститутка каже ціну, а тут ціну не сказали, тут без грошей,

– сказав отець Василь.

Священник Василь про секс до шлюбу: дивіться відео онлайн

Що говорить Біблія про шлюб?