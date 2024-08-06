Після богослужіння християни приходять додому та збираються за великим святковим столом. Однак на ньому повинні бути лише пісні страви, бо триває Успенський піст. Що ж не можна святити сьогодні, знає LifeStyle 24.

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Що не можна освячувати на Яблучний Спас

На Яблучний Спас заборонено освячувати алкогольні напої, молочні та м'ясні продукти, яйця. Також не варто нести до храму різні матеріалі речі, наприклад ювелірні прикраси. Крім того, потрібно обирати культури свіжого врожаю. Однак їх не можна їсти до освячення – лише після того, як закінчиться богослужіння.

Традиційно у свято християни приносять до церкви яблука та інші фрукти, зокрема груші, виноград, сливи. У кошик також слід покласти різні овочі й мед, оскільки нещодавно відзначався Медовий Спас.

Кошик, до речі, можна прикрасити букетом з квітів та трав, який називається "маковійчик". Його роблять з чорнобривців, м'яти, материнки, волошки та інших рослин. Кожна з них щось символізує.