Після богослужіння "маковійчик" не варто викидати. Його необхідно принести додому та поставити біля ікони. Зберігати букет потрібно до наступного Медового Спасу. З давніх-давен люди вважають, що він захищає будинок від нечистої сили. "Маковійчика" також можна вішати на вхідні двері, передає LifeStyle 24.

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З яких квітів та трав має складатися "маковійчик"

Загалом спасівський букет має складатися з сімнадцятьох квітів та трав. Зокрема, додають любисток, будячок, деревій, цикорій, волошки та жоржинки. Крім того, можна прикрасити його яблуками, грушами або сливами. "Маковійчик", за традицією, потрібно зав'язати стрічкою червоного кольору. Сухі квіти та трави з букета на свято Благовіщення потім використовують дівчата. Вважається, що їх потрібно вплести у волосся, щоб воно завжди залишалося здоровим. Крім того, квіти й трави додають у ванну або заварюють з них чаї.

Значення квітів та трав в "маковійчику"

Калина символізує красу, ніжність та любов.

Макові голівки – родючість.

Колоски вівса – достаток та хороший врожай.

Рута, чорнобривці та календула – здоров'я.

Тирлич – щасливе кохання для дівчини.

Соняшник – надію, віру, тепло та сонце.

Гілочки полину – примирення.

Материнка – відвагу та сміливість.

Ласкавець – сімейну злагоду.

М'ята – душевний спокій та довіру.

Буркун – взаєморозуміння.

Як зробити "маковійчик": ідеї

Ідея спасівського букета / Фото Діана-клуб

Ідея спасівського букета / Фото Діана-клуб

Ідея спасівського букета / Фото Depositphotos

Ідея спасівського букета / Фото Freepik

Ідея спасівського букета / Фото з інстаграму vally_decor

Прикрашайте свої кошики гарними "маковійчиками". Цей букет має велику силу у свято та багато символізму.