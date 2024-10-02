Сонячне затемнення відбудеться о 21:46 за київським часом. Явище, на жаль, українці не зможуть побачити на власні очі, втім, буде онлайн-трансляція події. Про те, що не можна робити під час сонячного затемнення – розповість LifeStyle24.

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Що відомо про сонячне затемнення

Це явище відбувається, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею. Супутник перебуває на досить великій відстані від нашої планети, тому не може повністю закрити світило. Завдяки цьому люди мають можливість спостерігати за яскравим кільцеподібним світлом, яке ще називають "вогняним кільцем".

2 жовтня 2024 року часткове сонячне затемнення можна буде побачити лише в деяких частинах Південної Америки, Північної Америки, Антарктиди, Атлантичного та Тихого океанів. Також відомо, що люди протягом 7 хвилин і 25 секунд матимуть змогу спостерігати за астрономічним явищем.



Сонячне затемнення 2024 / Фото Freepik

Що не можна робити

Під час спостереження за сонячним затемненням варто пам'ятати про власну безпеку. Існують певні заборони, яких варто дотримуватися у цей день. Під час затемнення треба обов'язково вдягнути сонцезахисні окуляри, щоб закрити очі й не пошкодити зір. Водночас у цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею та починати нові справи.

До того ж не можна вирушати в далекі поїздки, бо під час них може статися біда. Також у день затемнення не рекомендується позичати й брати гроші в борг, оскільки є ризик накликати фінансові труднощі.

Крім цього, варто пам'ятати про сонцезахист, оскільки під час астрономічного явища Сонце буде досить яскравим.