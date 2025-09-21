Це час, коли Місяць опиняється між Землею та Сонцем, тимчасово затуляючи його світло повністю або частково. Зокрема зараз затемненням суттєво вплине на життя 4 знаків зодіаку, пише LifeStyle24 з посиланням на People.

Діва

Дівам варто закінчити всі справи, які давно розпочали, визначитись з тим, чого дійсно ви хочете. Настав час робити впевнені кроки до великих змін. Ви стоїте на порозі нового етапу в житті, коли важливо чітко розуміти свої бажання.

Стрілець

Стрільці зараз отримують шанс зрушити з місця те, що давно відкладалося. Це може бути нова робота або ж просто момент, коли ви нарешті відчуєте, що рухаєтесь у правильному напрямку. Головне – не боятися виходити з зони комфорту, адже саме за нею приховані нові шляхи.

Козоріг

У Козорогів попереду можливості, які вимагають віри в себе. Ви маєте розуміти, що майбутнє може бути більшим за те, що ви бачили й мали раніше. Це може стосуватися місця проживання, освіти, роботи або ж вашого внутрішнього стану. Не залишайтеся у зоні комфорту, не бійтеся змін.

Риби

Рибам сонячне затемнення принесе душевне пробудження. Нарешті настане час, коли ваш внутрішній світ буде гармонійним з тим, що відбувається у стосунках чи в роботі. Ви відчуєте потребу жити по-іншому й не боятиметесь цього.

