За найпоширенішою версією, місто отримало свою назву від річки Сумка, біля якої оселилися переселенці разом з отаманом Герасимом Кондратьєвим. У XIX столітті Суми здобули славу "цукрової столиці" завдяки підприємцям Харитоненкам.

Сьогодні місто живе у складних умовах війни, адже регулярно зазнає ворожих обстрілів через близькість до кордону з Росією. Попри це, життя триває у Сумах триває. Там працюють навчальні заклади, відновлюються пошкоджені будівлі, підприємці підтримують економіку, а волонтери допомагають військовим і переселенцям. Місто тримається на єдності мешканців, які вірять у перемогу й роблять усе можливе, щоб зберегти свій дім, пише LifeStyle24.

З нагоди Дня міста Суми наша редакція підготувала гарні привітання у картинках і прозі, які ви можете надіслати сум'янам.

День міста Суми 2025: як привітати у картинках і прозі

Бажаю, щоб Суми розвивалися, процвітали, росли і молоділи! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди літнього віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!

Привітання з Днем міста Суми 2025

З Днем Сум! Це місто надихає, зцілює та вчить бути сильними. Його вулиці пам'ятають великі події й прості щасливі миті. Бажаю тепла, миру та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Суми й надалі залишаються символом незламності й надії.

Привітання з Днем міста Суми 2025

Вітаю з Днем міста Суми! Нехай воно розвивається, буде комфортним і цікавим для жителів і гостей. Нехай буде багато гарних місць, де можна відпочити й дізнатися щось нове. Нехай кожен житель буде щасливий від того, що тут живе!

Привітання з Днем міста Суми 2025

Друзі, я всіх вітаю з Днем Сум і хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги й чудових можливостей росту і розвитку.