У цей день наші предки топили піч і проводили час у сімейному колі. Про заборони й прикмети 12 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

Цікаво Календар релігійних свят на грудень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святого Спиридона

Він народився в III столітті на Кіпрі. Спиридон працював пастухом, згодом одружився та виховував дітей. Чоловік завжди допомагав нужденним, за що отримав дар чудотворення від Господа. Святий жив за часів правління імператора Костянтина, а через деякий час став єпископом міста Тримифунта. Спиридон віддано служив Богу, рятував людей від голоду та працював на благо вірян. За переказами, єпископ взяв участь в I Вселенському соборі, де змусив грецького філософа прийняти християнство. До кінця життя Спиридон допомагав іншим та давав цінні поради. У 348 році він помер, а його тіло поховали у Церкві святих апостолів у Тримифунті.

Що не можна робити

Не варто відмовляти в допомозі нужденним, бо привабите проблеми в родину.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід багато працювати та займатися важкою фізичною роботою.

Не можна пліткувати, лихословити та бажати іншим зла.

Народні прикмети

Якщо небо хмарне, то весна прийде рано.

Якщо птахи збирають пух у гніздах, то зима буде суворою.

Якщо на вулиці вітряно, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо хмари йдуть проти вітру, то очікуйте снігу.

Що ще відзначають

День Сухопутних військ України. Його затвердив Указ другого Президента України Леоніда Кучми у 1997 році. Це свято вшановує важливий внесок Сухопутних військ в забезпечення обороноздатності країни. Вони щодня ризикують власним життям заради захисту українців від агресора.