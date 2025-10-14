У цей день наші предки пекли млинці та пригощали ними сусідів. Про заборони й інші свята 14 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

День пам'яті святої Параскева Сербська

Вона народилася в Сербії в XI столітті у родині християн. Ще з дитинства Параскева вивчала Святе Письмо та полюбляла ходити в храм. Після смерті батьків дівчина продала все своє майно, роздала кошти бідним і вирушила до Царграду. Там вона прийняла чернечий постриг і протягом п'яти років жила при храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Згодом Параскева здійснила паломництво до Святої Землі й оселилася в Йорданській пустелі, де дотримувалася суворого способу життя в пості та молитві, харчуючись пустельними злаками. Перед смертю вона побачила ангел, який наказав їй повернутися на рідні землі. Параскева відійшла у вічність у рідному селі, де її згодом поховали.

Що не можна робити?

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна шити й вишивати, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Не рекомендується займатися прибиранням вдома.

Що ще відзначають?