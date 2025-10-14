У цей день наші предки пекли млинці та пригощали ними сусідів. Про заборони й інші свята 14 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
День пам'яті святої Параскева Сербська
Вона народилася в Сербії в XI столітті у родині християн. Ще з дитинства Параскева вивчала Святе Письмо та полюбляла ходити в храм. Після смерті батьків дівчина продала все своє майно, роздала кошти бідним і вирушила до Царграду. Там вона прийняла чернечий постриг і протягом п'яти років жила при храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Згодом Параскева здійснила паломництво до Святої Землі й оселилася в Йорданській пустелі, де дотримувалася суворого способу життя в пості та молитві, харчуючись пустельними злаками. Перед смертю вона побачила ангел, який наказав їй повернутися на рідні землі. Параскева відійшла у вічність у рідному селі, де її згодом поховали.
Що не можна робити?
- Не слід займатися важкою фізичною працею.
- Не варто лихословити та конфліктувати.
- Не можна шити й вишивати, бо тоді скоротите собі тривалість життя.
- Не рекомендується займатися прибиранням вдома.
Що ще відзначають?
- 14 жовтня в Україні відзначають День створення УПА. Українська Повстанська Армія – військово-політичне формування українського визвольного руху. Днем створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року, адже саме тоді сформували перший підрозділ у місті Сарни, що на Рівненщині. Це свято почали відзначати у 2006 році, коли тодішній Президент України Віктор Ющенко підписав відповідний Указ.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день стандартизації. Його запропонували створити у 1970 році після заснування Міжнародної організації зі стандартизації. Головна мета свята – наголосити на важливості єдиних стандартів у міжнародній економіці.