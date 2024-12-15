У цей день наші предки майстрували годівнички для птахів. Про заборони й прикмети 15 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Павла Латрійського

Він народився у місті Єлен. Після смерті батька, Павло виховувався у монастирі святого Стефана, у Фригії. Через деякий час загинула мати Латрійського. Тому він вирушив до монастиря, на горі Латр, де зміг присвятити час подвигам та досягненню духовних висот. Під час служіння Господу, Павло взяв обітницю мовчання та закрився в одній з гірських печер. За це Бог наділив святого даром чудотворення й передбачення майбутнього. Павло заснував лавру та відновив будівництво трьох розграбованих і зруйнованих монастирів. Чоловік навіть зміг передбачити власну смерть, тому відійшов у вічність приблизно у 955 році.

Що не можна робити

Не варто вживати продукти тваринного походження, адже триває Різдвяний піст.

Не рекомендується йти на риболовлю.

Не слід лихословити, заздрити та пліткувати.

Не можна будувати нові плани, оскільки існує ризик невдачі.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде багато снігу, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо кішка спить цілий день, то зима буде суворою.

Якщо тепло на вулиці, то така погода буде і в лютому.

Якщо вранці холодно, а ввечері потеплішає, то очікуйте морозів.

Що ще відзначають

День працівників суду України. Його встановив Указ другого Президента України Леоніда Кучми у 2000 році. Дату 15 грудня обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1917 році, в УНР створили Генеральний суд – вищий орган судової системи.