24 Канал з посиланням на Православний церковний календар розповість детальніше про заборони й прикмети 17 грудня. Що не можна сьогодні робити – читайте далі в матеріалі.

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День пам'яті пророка Даниїла та святих Ананії, Азарії та Мисаїла

Після завоювання Єрусалиму вавилонським царем, за 600 років до народження Ісуса Христа, більшість жителів міста опинилася в полоні. Серед них були Даниїл, Ананія, Азарія та Мисаїл. Вавилонський правитель Навуходоносор наказав навчити їх халдейських звичаїв та виховувати у розкоші. Однак хлопці були віддані своїй вірі, тому дотримувалися суворого способу життя. За це Бог дав Даниїлу дар тлумачення снів, а іншим юнакам – мудрості. За переказами, пророк допоміг царю дізнатися, що йому снилося, тому став начальником Вавилону.

Одного дня сталося диво, пов'язане зі святими. Їх кинули в гарячу піч, але з ними нічого не сталося. Юнаків врятував Ангел Господній, який зупинив полум'я. Святі дожили до глибокої старості.

Що не можна робити

Не варто відмовляти в допомозі бідним і нужденним.

Не можна пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Не рекомендується виходити з дому ввечері.

Не слід займатися хатніми справами, зокрема прати та прибирати, бо можна накликати біди в родину.

Народні прикмети

Якщо ще не випав сніг, то зима буде м'якою.

Якщо на вулиці мороз, то очікуйте холодів.

Якщо сніг лежить на землі, то зима буде суворою.

Якщо почуєте горобців, весна прийде рано.

Що ще відзначають

День працівника державної виконавчої служби. Його щорічно відзначають 17 грудня. Це професійне свято встановили у 2009 році, щоб визнати важливу роль державної виконавчої служби в Україні. Цей день вшановує роботу людей, які працюють задля виконання судових рішень.