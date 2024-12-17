24 Канал з посиланням на Православний церковний календар розповість детальніше про заборони й прикмети 17 грудня. Що не можна сьогодні робити – читайте далі в матеріалі.
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День пам'яті пророка Даниїла та святих Ананії, Азарії та Мисаїла
Після завоювання Єрусалиму вавилонським царем, за 600 років до народження Ісуса Христа, більшість жителів міста опинилася в полоні. Серед них були Даниїл, Ананія, Азарія та Мисаїл. Вавилонський правитель Навуходоносор наказав навчити їх халдейських звичаїв та виховувати у розкоші. Однак хлопці були віддані своїй вірі, тому дотримувалися суворого способу життя. За це Бог дав Даниїлу дар тлумачення снів, а іншим юнакам – мудрості. За переказами, пророк допоміг царю дізнатися, що йому снилося, тому став начальником Вавилону.
Одного дня сталося диво, пов'язане зі святими. Їх кинули в гарячу піч, але з ними нічого не сталося. Юнаків врятував Ангел Господній, який зупинив полум'я. Святі дожили до глибокої старості.
Що не можна робити
- Не варто відмовляти в допомозі бідним і нужденним.
- Не можна пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не рекомендується виходити з дому ввечері.
- Не слід займатися хатніми справами, зокрема прати та прибирати, бо можна накликати біди в родину.
Народні прикмети
- Якщо ще не випав сніг, то зима буде м'якою.
- Якщо на вулиці мороз, то очікуйте холодів.
- Якщо сніг лежить на землі, то зима буде суворою.
- Якщо почуєте горобців, весна прийде рано.
Що ще відзначають
День працівника державної виконавчої служби. Його щорічно відзначають 17 грудня. Це професійне свято встановили у 2009 році, щоб визнати важливу роль державної виконавчої служби в Україні. Цей день вшановує роботу людей, які працюють задля виконання судових рішень.