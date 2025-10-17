У цей день наші предки проводили вільний час вдома, бо боялися вийти на вулицю через нечисту силу, яка там панувала. Про заборони й інші свята 17 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

День пам'яті пророка Осії

Він жив у VIII столітті до Різдва Христового в Ізраїльському царстві, бувши сучасником пророків Ісаї, Михея та Амоса. У ті часи багато людей поклонялося ідолам та сповідували язичництво. Однак Осія спрямовував їх до правди та викривав беззаконня жителів Ізраїля. Зокрема, пророкував їм великі лиха від чужинців та переселення в Ассирійський полон. Крім цього, Осія мав дар пророцтва, тому передбачив припинення старозавітних жертвоприношень і поширення істинної віри серед людей. Також він напророкував появу Христа на світ, Його повернення з Єгипту, Воскресіння та перемогу над смертю. Пророк Осія прожив багато років і помер у глибокій старості, за 820 років до Різдва Христового. Тіло святого поховали за усіма тодішніми традиціями в його рідному місті.

Що не можна робити?

Не слід займатися важкою фізичною роботою.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується мити голову, бо тоді ризикуєте змити з себе захист від негараздів.

Не можна вирушати в далекі подорожі.

Що ще відзначають?