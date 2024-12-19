У цей день наші предки готувалися до морозів та намагалися не вживати алкоголь. Про заборони й прикмети 19 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Боніфатія

Він служив у заможної римлянки, на ім'я Аглаїда. Чоловік полюбляв вживати алкоголь та перебувати у гріховному співжитті разом зі своєю господинею. Одного дня Боніфатій і Аглаїда захотіли очистити власні душі. Римлянка дізналася, що в оселі можна зберігати мощі святих, щоб звільнитися від гріха. Тому вона наказала чоловікові вирушити на пошуки на Схід. Під час подорожі Боніфатій став свідком катування мучеників. Чоловік був вражений стійкістю вірян, тому теж відкрито заявив, що він християнин. Боніфатій відмовився поклонятися ідолам, за що його засудили. Святий зазнав страшних тортур, але дивом залишився живим. Втім, через деякий час чоловіку відсікли голову. Згодом тіло мученика повернули Аглаїді, яка побудувала церкву на його честь.

Що не можна робити

Не варто займатися хатніми справами, зокрема шити, прибирати та прати.

Не рекомендується виносити сміття з дому, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.

Не можна пліткувати, заздрити та лихословити.

Не слід давати або брати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо побачите іній на деревах, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо сьогодні піде сніг, то наступний рік буде багатий на врожай.

Якщо вранці буде вітряно, то очікуйте морозів.

Якщо на вулиці туман, то весна прийде рано.

Що ще відзначають

День адвокатури в Україні. Його щорічно відзначають 19 грудня. Це свято встановив Указ другого Президента України Леоніда Кучми у 2002 році. Що цікаво, таку дату обрали невипадково. Річ у тім, що 19 грудня 1992 року в Україні набрав чинності Закон "Про адвокатуру".