У цей день наші предки збирали овочі та готували їх на зиму. Про заборони й інші свята 2 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті священномучеників Кипріяна та Юстини

Він народився в Антіохії та походив із заможної родини язичників. Кипріян ще в юному віці почав вивчати чари, подорожуючи різними країнами світу. Так, чоловік став відомим чаклуном, який вів грішний спосіб життя та ненавидів християн. Водночас в Антіохії жила дівчина Юстина, яка була донькою жерця. Одного дня вона почала цікавитися християнством, тому прийняла хрещення та згодом навернула батьків до віри. Її красою захоплювався юнак Аглаїд, але Юстина відмовилася будувати з ним стосунки. Через це хлопець звернувся за допомогою до Кипріяна. Однак чаклун виявився безсилим проти молитви дівчини. Тоді Кипріян зрозумів, що більше не хоче бути грішником, тому покаявся, спалив чарівні книги, прийняв хрещення і згодом став священником, а потім – єпископом Антіохії. Юстина, довідавшись про його навернення, ще більше утвердилася у вірі й роздала майно бідним. Відомо, що святі прийняли мученицьку смерть у часи переслідування людей за віру.

Що не можна робити?

Не можна пересаджувати квіти, бо тоді притягнете негаразди в дім.

Не слід конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто вирушати в далекі поїздки.

Що ще відзначають?