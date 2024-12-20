У цей день наші предки прибиралися в будинку та починали вчити колядки. Про заборони й прикмети 20 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті священномученика Ігнатія Богоносця

Він народився в Сирії та ще змалку захоплювався ідеями християнства. В юності Ігнатій спілкувався з апостолами, від яких чув основи вчення про Бога. Чоловік робив добрі справи та займався духовним розвитком, за що через деякий час був обраний на посаду єпископа Антіохійського. Протягом 40 років Ігнатій віддано служив у церкві та поширював християнство серед людей. Святий жив за часів правління імператора Траяна, який одного дня наказав йому поклонятися ідолам, але отримав чітку відмову. Після цього Ігнатія відправили до Риму, де його роздерли звірі. Святі мощі перенесли до Антіохії, але згодом повернули до місця загибелі чоловіка.

Що не можна робити

Не варто їсти м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Різдвяний піст.

Не можна нічого позичати у сусідів.

Не рекомендується впускати в дім незнайомих людей, бо можна отримати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо вже випав сніг, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо вдарив сильний мороз, то літо буде спекотним.

Якщо на деревах з'явився іній, то день буде ясним.

Якщо почуєте спів синичок, то очікуйте морозів.

Що ще відзначають

День вшанування пенсіонерів і ветеранів МВС. Його щорічно відзначають 20 грудня. Це свято для людей, які віддано несли службу та забезпечували порядок у країні. У цей день висловлюють подяку українцям та проводяться різноманітні заходи, зокрема церемонії нагородження.