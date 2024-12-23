У цей день наші предки не влаштовували гучних гулянь. Про заборони й прикмети 23 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих 10 мучеників Критських

Феодул, Саторнін, Євпор, Геласій, Евнікіан, Зотік, Помпій, Агафопус, Василід і Еварест були християнами, які жили в III столітті у Криті. За часів правління імператора Декія відбувалися гоніння на вірян. Одного дня чоловіки засудили поклоніння ідолам та відмовилися зрікатися християнства. За це імператор наказав схопити вірян. Чоловіки зазнали страшних тортур, але Бог зцілював їх рани. Протягом тридцяти днів мученики терпіли біль, але через деякий час Декій наказав відсікти їм голови. До самої смерті чоловіки залишалися відданими Господу.

Що не можна робити

Не варто лихословити, заздрити та пліткувати.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Не можна вживати м'ясо та молочні продукти, оскільки ще триває Різдвяний піст.

Не слід користуватися гострими предметами, бо існує ризик привабити проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети

Якщо на небі яскраво сяють зорі, то очікуйте морозів.

Якщо сьогодні випаде сніг, то липень буде холодним.

Якщо випаде сніг і не розтане, то зима буде суворою.

Якщо кіт протягом дня шукатиме теплого місця, то очікуйте холодів.

Що ще відзначають

День різдвяного кіномарафону у США. Це національне свято присвячене перегляду новорічних і святкових фільмів напередодні Різдва. Цей день також для любителів кінематографа та людей, які хочуть зануритися у казкову атмосферу.