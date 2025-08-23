У цей день наші предки уникали розмов з незнайомцями, бо не хотіли привабити негаразди в родину. Про заборони й прикмети на 23 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Луппа Солунського

Він жив приблизно наприкінці III – на початку IV століття. Луп служив великомученику Дмитру Солунському та був присутнім під час його відходу у вічність. Після смерті преподобного слуга забрав його перстень та одяг. Саме ці предмети допомогли Лупу здійснювати дива. Відомо, що святий руйнував язичницькі ідоли, адже не бажав зраджувати Господа. Однак за власні переконання Лупу довелося постраждати. Одного дня святого засудили на смерть, бо дізналися про його відданість християнству. Так, Луппа вбили мечем у 306 році.

Що не можна робити 23 серпня?

Не варто займатися прибиранням вдома.

Не слід віддавати будь-які речі з дому, бо позбудетеся власного щастя.

Не можна розмовляти з незнайомцями.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то восени буде тепло.

Якщо журавлі відлітають у теплі краї, то зима прийде рано.

Якщо брусниця вже дозріла, то варто зібрати овес.

Якщо вранці спекотно, то вересень буде теплим.

Що ще відзначають 23 серпня?

День Державного Прапора України. Його щорічно відзначають 23 серпня. Це державне свято встановили у 2004 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми. У цей день в усіх містах країни заведено підіймати синьо-жовті прапори.