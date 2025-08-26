У цей день наші предки прибирали у своїх домівках. Про заборони й прикмети на 26 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті святих мучеників Андріана та Наталії

Подружжя Андріана та Наталії жило в місті Нікомідія на початку IV століття, за часів жорстоких переслідувань християн імператором Максиміаном. Святий був спершу урядовцем, який не вірив у Бога. Однак якось чоловік став свідком мужності ув'язнених християн, тому добровільно почав служити Господу. Втім, одного дня Андріана схопили та кинули до в'язниці, де його пізніше почали катувати. Наталія підтримувала свого коханого та навіть перевдягнулася у чоловічий одяг, аби бути поруч з ним. Після страшних тортур Андріан прийняв мученицьку смерть, а його тіло християни поховали у Візантії. Відомо, що Наталія зберегла вірність Христові й своєму чоловікові. Вона часто молилася на його могилі й незабаром, за пророцтвом, яке побачила уві сні, теж відійшла у вічність.

Що не можна робити?

Не слід гуляти в лісі наодинці.

Не можна сваритися та сперечатися з близькими.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується ходити вдома босоніж, бо накличете хвороби в дім.

Народні прикмети

Якщо вранці холодно, то зима прийде рано.

Якщо в лісі вже багато грибів, то бабиного літа не буде цьогоріч.

Якщо на небі не видно хмар, то очікуйте потепління.

Якщо почуєте спів птахів ввечері, то осінь буде пізньою.

Що ще відзначають?

Міжнародний день собак. Його щорічно відзначають 26 серпня. Це свято запровадила американка Колін Пейдж у 2004 році. Головна мета цього дня – підкреслити роль чотирилапих друзів у житті людини та заохотити брати собак з притулків.

