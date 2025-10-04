У цей день наші предки робили настоянки з лікарських трав на зиму. Про заборони й інші свята 4 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті священномученика Єрофея
Він належить до числа найдавніших християнських єпископів і мучеників. За переказами, він був членом афінського ареопагу – найвищого судового органу, що складався з найповажніших і найосвіченіших громадян. Життя Єрофея змінилося після проповіді апостола Павла в Афінах. Тоді святий разом з Діонісієм Ареопагітом прийняв християнську віру, відмовившись від язичницьких переконань. Апостол Павло висвятив Єрофея в сан єпископа, доручивши піклуватися про молоду афінську християнську громаду.
Що цікаво, святий був присутній на похованні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі.
Аж до самої смерті Єрофей проповідував християнство та сприяв утвердженню віри в Афінах. За свої переконання він зазнав гонінь і, за переказами, прийняв мученицьку смерть у І столітті.
Що не можна робити?
- Не слід пліткувати, заздрити та лихословити.
- Не рекомендується говорити з незнайомими людьми.
- Не можна святкувати весілля, бо тоді подружнє життя не буде щасливим.
- Не варто ходити в ліс наодинці.
Що ще відзначають?
- У перші вихідні жовтня в Україні традиційно відзначають День Запоріжжя та Чернівців. Цьогоріч він припадає на 4 – 5 жовтня. Що цікаво, з моменту першої згадки міста Чернівці пройшло 617 років, а зі заснування Запоріжжя – 255 років.
- Також 4 жовтня святкують Всесвітній день тварин. Його заснував письменник і зоозахисник Генріх Ціммерман у 1925 році, як зазначає World Animal Day. Головна мета свята – збільшити обізнаність людей про умови, в яких нині живуть тварини.