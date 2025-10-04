У цей день наші предки робили настоянки з лікарських трав на зиму. Про заборони й інші свята 4 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Єрофея

Він належить до числа найдавніших християнських єпископів і мучеників. За переказами, він був членом афінського ареопагу – найвищого судового органу, що складався з найповажніших і найосвіченіших громадян. Життя Єрофея змінилося після проповіді апостола Павла в Афінах. Тоді святий разом з Діонісієм Ареопагітом прийняв християнську віру, відмовившись від язичницьких переконань. Апостол Павло висвятив Єрофея в сан єпископа, доручивши піклуватися про молоду афінську християнську громаду.

Що цікаво, святий був присутній на похованні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі.

Аж до самої смерті Єрофей проповідував християнство та сприяв утвердженню віри в Афінах. За свої переконання він зазнав гонінь і, за переказами, прийняв мученицьку смерть у І столітті.

Що не можна робити?

Не слід пліткувати, заздрити та лихословити.

Не рекомендується говорити з незнайомими людьми.

Не можна святкувати весілля, бо тоді подружнє життя не буде щасливим.

Не варто ходити в ліс наодинці.

Що ще відзначають?