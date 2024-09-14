Історія цього свята пов'язана з пошуком хреста, на якому розіп'яли Ісуса. Детальніше про заборони та прикмети Воздвиження Христа Господнього – читайте на LifeStyle24.
Цікаво Що це за свято – Воздвиження Хреста Господнього: яка його історія
Воздвиження Христа Господнього
Імператор Костянтин Великий забажав знайти хрест, на якому розіп'яли Ісуса. Правитель звернувся до своєї матері, цариці Олени, за допомогою у цій справі. Жінка не змогла відмовити синові, тому вирушила до Єрусалиму, де знайшла особливу печеру.
Саме там вона побачила три хрести, один з яких був потрібним імператору. Втім, Олена не могла зрозуміти, який саме варіант їй треба було обрати. Водночас цариця попросила про допомогу хвору жінку, яка мала доторкнутися хрестів. Під час контакту з одним з них, немічна зцілилася – так і знайшли потрібний хрест.
Віряни почали збиратися на місце знахідки, де вирішили звести цей хрест. Відтак утворилася назва свята – Воздвиження Хреста Господнього.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні буде вітряно, то весна прийде рано.
- Якщо журавлі летітимуть швидко, то осінь буде холодною.
- Якщо буде тепла погода, то зима прийде пізно.
- Якщо птахи вже полетіли на південь, то зима буде суворою.
- Якщо вже закінчилося бабине літо, то буде негода до весни.
Що не можна робити
У цей день не рекомендується гучно лаятися, сваритися та лихословити, бо тоді привабите негативну енергію в будинок. Водночас не варто будувати плани, оскільки все може скасуватися в останній момент.
До того ж не можна ходити до лісу, особливо з дітьми, бо в цей день змії готуватимуться до зими. Також забороняється прибирати та займатися важкою фізичною працею.
Однак, рекомендується дотримуватися одноденного посту та відмовитися від вживання їжі тваринного походження.