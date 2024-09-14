Історія цього свята пов'язана з пошуком хреста, на якому розіп'яли Ісуса. Детальніше про заборони та прикмети Воздвиження Христа Господнього – читайте на LifeStyle24.

Цікаво Що це за свято – Воздвиження Хреста Господнього: яка його історія

Воздвиження Христа Господнього

Імператор Костянтин Великий забажав знайти хрест, на якому розіп'яли Ісуса. Правитель звернувся до своєї матері, цариці Олени, за допомогою у цій справі. Жінка не змогла відмовити синові, тому вирушила до Єрусалиму, де знайшла особливу печеру.

Саме там вона побачила три хрести, один з яких був потрібним імператору. Втім, Олена не могла зрозуміти, який саме варіант їй треба було обрати. Водночас цариця попросила про допомогу хвору жінку, яка мала доторкнутися хрестів. Під час контакту з одним з них, немічна зцілилася – так і знайшли потрібний хрест.

Віряни почали збиратися на місце знахідки, де вирішили звести цей хрест. Відтак утворилася назва свята – Воздвиження Хреста Господнього.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде вітряно, то весна прийде рано.

Якщо журавлі летітимуть швидко, то осінь буде холодною.

Якщо буде тепла погода, то зима прийде пізно.

Якщо птахи вже полетіли на південь, то зима буде суворою.

Якщо вже закінчилося бабине літо, то буде негода до весни.

Що не можна робити

У цей день не рекомендується гучно лаятися, сваритися та лихословити, бо тоді привабите негативну енергію в будинок. Водночас не варто будувати плани, оскільки все може скасуватися в останній момент.

До того ж не можна ходити до лісу, особливо з дітьми, бо в цей день змії готуватимуться до зими. Також забороняється прибирати та займатися важкою фізичною працею.

Однак, рекомендується дотримуватися одноденного посту та відмовитися від вживання їжі тваринного походження.