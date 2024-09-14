У цей день рекомендується відвідати божественну літургію та помолитися Ісусу. Детальніше про історію свята Воздвиження Хреста Господнього – читайте на LifeStyle24.

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Воздвиження Хреста Господнього: історія свята

У 326 році розпочалася історія з пошуком хреста, на якому розіп'яли Ісуса. Тоді правителем був Костянтин Великий, який оголосив християнство державною релігією. Для імператора було важливо знайти хрест, тому чоловік залучив свою матір, царицю Олену, до пошуків. Жінка вирушила до Єрусалиму, де натрапила на печеру. Саме там під час розкопок знайшли три хрести, але ніхто не міг зрозуміти, який саме належав Ісусу.

Втім, розв'язати проблему допомогла тяжкохвора мешканка, до якої вирішили піднести усі хрести. Після дотику до одного з них, жінка несподівано одужала – так цариця і зрозуміла, на якому з хрестів розіп'яли Сина Божого.

Згодом на місці знахідки звели святиню, щоб усі християни могли її бачити. Власне, так і утворилася назва свята – Воздвиження Хреста Господнього.



Воздвиження Хреста Господнього / Фото Pinterest

Через деякий час правителька розділила хрест навпіл: одну частину привезла синові Костянтину, а іншу – подарувала Єрусалиму. Під час дороги додому Олена зупинялася в місцях, де бував Ісус, та будувала там храми. Загалом їй вдалося звести понад 80 споруд.

Що цікаво, хрест Ісуса продовжили ділити, а у 1187 році його частина зникла після програної битви хрестоносців з мусульманами. Наразі фрагменти цього хреста зберігаються в різних європейських церквах.

Коли святкували Воздвиження Хреста Господнього за старим календарем

До переходу на новоюліанський календар це свято щорічно відзначали 27 вересня. Однак, у 2023 році Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новий стиль. Тому дати, коли відзначають більшість свят, перенеслися на 13 днів. Тепер християни святкують Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня.