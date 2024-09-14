У цей день віряни згадують підняття хреста, на якому розіп'яли Ісуса. Сьогодні рекомендується дотримуватися суворого одноденного посту та відмовитися від вживання м'ясної їжі. Так, можна проявити вдячність за страждання Сина Божого.

Не пропустіть Завтра – Воздвиження Хреста Господнього: що суворо заборонено робити в цей день

LifeStyle24 підготував картинки-привітання з великим церковним святом Воздвиження Хреста Господнього. Надішліть листівки своїм рідним та проведіть цей день разом з близькими.

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього



Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото vitanniachko.com



Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото "Факти"



Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото з ютубу



Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото vitanniachko.com



Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото "Факти"



Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото rv.ua



Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього / Фото з ютубу

Що відомо про свято

У IV столітті імператор Костянтин Великий вирішив знайти хрест, на якому розіп'яли Сина Божого. Однак, виконання цього завдання він доручив своїй мамі, цариці Олені, яка вирушила до Єрусалима й натрапила на печеру. Там вона побачила 3 хрести, але не могла зрозуміти, на якому саме розіп'яли Ісуса. Тоді цариця вирішила доторкатися кожним із хрестів до хворої жінки. Після контакту з одним із них, немічна одужала, так і знайшли потрібний хрест. Згодом його звели на місце, щоб усім було видно святиню. Власне, так і з'явилася назва свята – Воздвиження Хреста.