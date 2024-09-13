Варто також пам'ятати й про суворі заборони 14 вересня. Про те, що не можна робити в цей день – читайте на LifeStyle24.

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Воздвиження Хреста Господнього

Одного дня імператор Костянтин Великий захотів знайти хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Втім, правитель попросив про допомогу свою матір – царицю Олену, яка натрапила на особливу печеру. Там жінка побачила три хрести, але не могла зрозуміти, який з них потрібний її синові. Тоді правителька наказала знайти хвору жінку, якій би клали до рук усі хрести. Після дотику до одного з них немічна видужала, а цей хрест звели на вершині місця, де б всі могли його бачити.

Що не можна робити

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Не рекомендується скандалити, сваритися і пліткувати.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не можна вживати продукти тваринного походження.

Не треба давати гроші в борг.

Краще зустріньте це свято в колі найрідніших. У цей день варто відвідати божественну літургію та помолитися Сину Божому. Водночас завтра рекомендується дотримуватися одноденного посту та відмовитися від м'ясної їжі. Також постарайтеся не ходити до лісу або річки, оскільки є великий ризик заблукати.