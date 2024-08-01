ЯК виявилося, це Скорпіони, Риби та Тельці. Водночас важливо пам'ятати, що звернення до психолога – це ознака сили, а не слабкості.

Цікаво Не ваш місяць: 3 знаки зодіаку, яким серпень готує випробування

Скорпіон

Скорпіони відомі своєю емоційністю та схильністю до глибоких переживань. Їхня пристрасна натура часто призводить до емоційних сплесків та внутрішніх конфліктів, проте Скорпіонам властиво тримати все в собі, накопичуючи негативні емоції. Це може призвести до серйозних психологічних проблем у майбутньому. Водночас психолог може допомогти навчитися керувати своїми емоціями та знаходити здорові способи їх вираження.

Риби

Чутливі та емпатичні Риби часто настільки занурюються у проблеми інших, що забувають про власні потреби. З огляду на те, що риби схильні до емоційного вигорання та депресії через свою надмірну чутливість, їм важливо навчитися встановлювати здорові межі у стосунках. Професійна допомога може навчити Риб балансувати між турботою про інших і самопіклуванням.

Телець

Тельці, відомі своєю впертістю та любов'ю до комфорту, можуть поставати перед труднощами при необхідності змін у житті. Страх перед змінами може призвести Тельців до стагнації та незадоволеності життям, а от робота з фахівцем допоможе їм розвинути гнучкість, адаптивність та навчитися приймати зміни як можливість для росту.