У цей день наші предки готували страви з капусти й пригощали своїх рідних. Про заборони й прикмети 24 вересня – розповість LifeStyle24.

Цікаво Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святої первомучениці Текли

Свята походить з заможної сім'ї язичників, яка проживала в місті Іконія. Одного разу Текла почула проповідь апостола Павла та настільки захопилася ідеями християнства, що розірвала заручини з багатим чоловіком. 18-річна дівчина вирішила присвятити своє життя вірі в Ісуса, що дуже не подобалося її нареченому. Він вирішив помститися й доніс на апостола, який нібито не дозволяє жінкам виходити заміж.

Згодом святого Павла ув'язнили, а Текла почала відвідувати його. Дізнавшись про це, правитель наказав спалити дівчину заживо. Однак Текла дивом вижила завдяки дощу, який погасив вогонь. Упродовж життя свята ховалася від язичників і навертала людей, зокрема і свою матір, у християнство.

Що не можна робити

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Не варто брати й позичати гроші в борг.

Не рекомендується мити голову, бо існує великий ризик застудитися.

Не можна гучно лаятися та сваритися з рідними.

Народні прикмети

Якщо чайки літатимуть високо, то сьогодні буде вітряно.

Якщо небо ясне, то протягом тижня погода постійно змінюватиметься.

Якщо у лісі побачите багато грибів, то зима буде суворою.

Якщо на деревах ще не опало листя, то взимку буде морозно.

Що ще відзначають

Міжнародний день кролика. Це свято заснували у 1998 році у Великобританії. Головна мета – підвищити обізнаність людей про шкоду, яку завдають цим тваринам.