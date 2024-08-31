Наші предки також вважали, що сьогодні журавлі думають, куди їм летіти. Птахів можна побачити на болотах. Детальніше про релігійне свято читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Не пропустіть Чи матимуть українці додаткові вихідні у вересні 2024 року: перелік свят у перший місяць осені
Покладання Пояса Пресвятій Богородиці
Покладання Пояса Пресвятій Богородиці – свято, яке відзначається з XII століття. За біблійними переказами, після дня Успіння матір Божа відправилася на небеса, а люди вшановували її пам'ять за допомогою спеціального пояса – ризи. Кажуть, що Діва Марія сама його зробила, а перед вознесіння віддала апостолу Томі.
Що не можна робити
- Не можна йти до болота, інакше притягнете біду.
- Заборонено ворожити та здійснювати інші ритуали.
- Не варто вживати алкоголь та давати гроші у борг.
- Не рекомендується збирати горобину і калину, бо відлякаєте щастя.
Народні прикмети
- Якщо лебеді зграями почнуть відлітати, то буде снігопад.
- Якщо журавлі низько літатимуть, то чекайте на теплу зиму.
- Якщо побачите молодик, то отримаєте хороший врожай журавлини.
Що ще відзначають
31 серпня – Всесвітній день дистанційного навчання. Після початку пандемії коронавірусу воно стало дуже популярним, оскільки учні перестали відвідувати школи. Згодом розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому онлайн навчання знову стало актуальним.
Крім того, щороку в останню суботу серпня відзначається День авіації України. Указ про запровадження свята 16 серпня 1993 року видав тодішній президент Леонід Кравчук. Тож сьогодні вітаємо всіх причетних!