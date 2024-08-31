Наші предки також вважали, що сьогодні журавлі думають, куди їм летіти. Птахів можна побачити на болотах. Детальніше про релігійне свято читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Покладання Пояса Пресвятій Богородиці

Покладання Пояса Пресвятій Богородиці – свято, яке відзначається з XII століття. За біблійними переказами, після дня Успіння матір Божа відправилася на небеса, а люди вшановували її пам'ять за допомогою спеціального пояса – ризи. Кажуть, що Діва Марія сама його зробила, а перед вознесіння віддала апостолу Томі.

Що не можна робити

Не можна йти до болота, інакше притягнете біду.

Заборонено ворожити та здійснювати інші ритуали.

Не варто вживати алкоголь та давати гроші у борг.

Не рекомендується збирати горобину і калину, бо відлякаєте щастя.

Народні прикмети

Якщо лебеді зграями почнуть відлітати, то буде снігопад.

Якщо журавлі низько літатимуть, то чекайте на теплу зиму.

Якщо побачите молодик, то отримаєте хороший врожай журавлини.

Що ще відзначають

31 серпня – Всесвітній день дистанційного навчання. Після початку пандемії коронавірусу воно стало дуже популярним, оскільки учні перестали відвідувати школи. Згодом розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому онлайн навчання знову стало актуальним.

Крім того, щороку в останню суботу серпня відзначається День авіації України. Указ про запровадження свята 16 серпня 1993 року видав тодішній президент Леонід Кравчук. Тож сьогодні вітаємо всіх причетних!