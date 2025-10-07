Про те, що не можна робити у Врожайну повню або Перший супермісяць 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Live Science.

Що не можна робити у Врожайну повню 2025?

Не варто брати або позичати гроші в борг.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна ухвалювати імпульсивні рішення.

Не рекомендується конфліктувати та з'ясовувати стосунки.

Не варто ризикувати.

Не слід розривати будь-які стосунки.

Не можна починати нові справи.

Не рекомендується думати про погане та ображатися.

Не варто займатися важкою фізичною роботою.

Не слід позичати будь-які речі іншим людям.

Не можна починати робити ремонт.

Не рекомендується вирушати в далекі подорожі або поїздки.

Перший супермісяць 2025 / Фото Freepik

Що відомо про Перший супермісяць 2025?