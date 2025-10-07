Про те, що не можна робити у Врожайну повню або Перший супермісяць 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Live Science.
Що не можна робити у Врожайну повню 2025?
- Не варто брати або позичати гроші в борг.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна ухвалювати імпульсивні рішення.
- Не рекомендується конфліктувати та з'ясовувати стосунки.
- Не варто ризикувати.
- Не слід розривати будь-які стосунки.
- Не можна починати нові справи.
- Не рекомендується думати про погане та ображатися.
- Не варто займатися важкою фізичною роботою.
- Не слід позичати будь-які речі іншим людям.
- Не можна починати робити ремонт.
- Не рекомендується вирушати в далекі подорожі або поїздки.
Перший супермісяць 2025 / Фото Freepik
Що відомо про Перший супермісяць 2025?
- Перший супермісяць – той, що є найближчим до дати осіннього рівнодення, який цьогоріч припав на 22 вересня, зазначає Space.com.
- Більшість вважає, що в цей час Місяць здаватиметься більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Втім, це не так. Річ у тім, що над горизонтом перебуває повня, найближча до зимового сонцестояння. Водночас унікальність Першого супермісяця полягає в іншому – у цей період Місяць щовечора сходить майже в однаковий час.
- Що цікаво, така повня має іншу назву – Врожайний місяць. Вона пов'язана з періодом збору врожаю. Адже у давнину корінні народи Північної Америки завдяки яскравому світлу повного місяця могли продовжувати роботу на полях навіть після заходу Сонця. Зокрема, збирати кукурудзу, гарбузи, боби та дикий рис.