Преображення Господнє – одне з найбільших християнських свят. У цей день хочеться подарувати тепло та радість своїм близьким. LifeStyle 24 зібрав найкращі привітання, які можна надіслати найріднішим у святковий день, який у народі називають Яблучним Спасом.

До слова Бажаємо миру та злагоди: найкращі привітання своїми словами з Яблучним Спасом

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас –

На порозі осінь.



Привітання з Яблучним Спасом / Фото "Главком"

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!



Привітання з Яблучним Спасом / Фото ТСН

Від душі вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від прикрощів і лиха, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров'я і добра, миру і щастя, любові і добрих чудес!

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Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашій оселі завжди був мир і спокій. Живіть дружно і любіть один одного всією душею. Нехай це світле свято принесе у ваше життя багато хорошого і забере все погане! З Преображенням Господнім!



Привітання з Яблучним Спасом / Фото "Главком"

Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

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Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай у кожен дім увійде свято, а небесні ангели нехай принесуть добрі новини. Нехай зникнуть усі біди та прикрощі, а любов і радість назавжди увійдуть у дім і стануть істинними чеснотами!