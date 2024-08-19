Преображення Господнє – одне з найбільших християнських свят. У цей день хочеться подарувати тепло та радість своїм близьким. LifeStyle 24 зібрав найкращі привітання, які можна надіслати найріднішим у святковий день, який у народі називають Яблучним Спасом.
До слова Бажаємо миру та злагоди: найкращі привітання своїми словами з Яблучним Спасом
Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас –
На порозі осінь.
Привітання з Яблучним Спасом / Фото "Главком"
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
Привітання з Яблучним Спасом / Фото ТСН
Від душі вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від прикрощів і лиха, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблуко. Здоров'я і добра, миру і щастя, любові і добрих чудес!
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Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашій оселі завжди був мир і спокій. Живіть дружно і любіть один одного всією душею. Нехай це світле свято принесе у ваше життя багато хорошого і забере все погане! З Преображенням Господнім!
Привітання з Яблучним Спасом / Фото "Главком"
Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
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Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай у кожен дім увійде свято, а небесні ангели нехай принесуть добрі новини. Нехай зникнуть усі біди та прикрощі, а любов і радість назавжди увійдуть у дім і стануть істинними чеснотами!