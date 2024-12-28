Водночас дехто боїться, що експерименти з вибором імені для малюка можуть призвести до поганих наслідків. Чи можна назвати дитину на честь батьків – розповідає 24 Канал.

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Чи можна назвати дитину іменами батьків

У давнину наші предки намагалися не називати дитину на честь живих родичів, бо енергія імені старшого могла перейти до молодшого і скоротити його тривалість життя на землі. Втім, у народі вважалося, що таке ім'я давати малечі можна, але воно не має повторювати імена батьків, дідуся з маминого боку та бабусі з татового боку.

Крім цього, пращури вірили, що дитина, яку назвали на честь батька чи матері, може успадкувати не лише їхні позитивні якості, а й життєві труднощі або навіть хвороби. Так, якщо тато мав складне життя, то нібито ті ж самі випробування мали б статися з малюком у майбутньому.

До того ж дитина, яка отримала ім'я батька чи матері, може відчувати тиск очікувань. Малечу підсвідомо порівнюватимуть з її рідними та сподіватимуться на повторення їхніх досягнень, характеру або поведінки.

Однак дотримуватися повір'їв чи дослухатися їх – особистий вибір кожного. У сучасному світі багато батьків не вірять у забобони. Дорослі самостійно вирішують, як саме зватимуть їхню дитину, тому не бажають відмовлятися від власних уподобань.

Як назвати дитину / Фото Freepik

Чи можна називати дітей іменами померлих родичів

За народними повір'ями, дитина може стикатися з тими ж викликами, що й померлий, мати ті ж самі риси характеру та світосприйняття. Також існує високий ризик того, що малеча успадкує навіть трагічну долю покійника, якщо той помер від хвороби або загинув внаслідок вбивства.

Коли дитина отримує ім'я конкретної загиблої людини, то починає проживати чуже життя з її випробуваннями та труднощами. Навіть якщо покійник був дуже успішним і щасливим, не варто змушувати малечу відмовлятися від власної долі, нав'язуючи чужий життєвий шлях.