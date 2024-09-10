LifeStyle24 детальніше розповість про свято, яке відзначають віряни сьогодні. Про прикмети та заборони 10 вересня – читайте далі в матеріалі.

Не пропустіть Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори

Рідні сестри Мінодора, Митродора і Німфодора проживали в Малій Азії. Жінки захотіли присвятити все своє життя вірі в Бога, тому відмовилися виходити заміж. Так, вони продемонстрували беззаперечні відданість і вірність Христу. Однак, сестри жили за часів правління римського лідера Фронтона, який переслідував і катував усіх, хто вірив в Ісуса. Коли він дізнався про Мінодору, Митродору й Німфодору, то наказав спалити жінок заживо, але дівчатам дивом вдалося уникнути опіків. Тоді Фронтон сказав закидати сестер камінням, однак і цього разу християнкам пощастило, і шматки навіть не долетіли до них. Втім, правитель вигадав новий спосіб вбивства жінок. Чоловік наказав пробити їм тіла за допомогою списів, і вже після цього сестри загинули.

Що не можна робити

Не варто відмовляти в допомозі нужденним.

Не можна сумувати й згадувати старі образи.

Не рекомендується залишати в домі безлад, бо це призведе до накопичення негативної енергії в помешканні.

Не варто проявляти жадібність.

Народні прикмети

Якщо почуєте сьогодні грім, то буде тепла осінь.

Якщо побачите мало горобини на деревах, то зима буде пізньою.

Якщо сьогодні піде дощ, то наступний тиждень буде теплий.

Якщо сьогодні буде сонячно, то наприкінці місяця буде негода.

Що ще відзначають

День пам'яті жертв фашизму. У цей день вшановують пам'ять військових, мирних жителів, які не вижили під час обстрілів або загинули від хвороб, спричинених Другою світовою війною. Україна є однією з тих країн, які зазнали найбільших втрат внаслідок бойових дій.

Всесвітній день запобігання самогубствам. У 2003 році Міжнародна асоціація щодо запобігання самогубствам офіційно оголосила про свою ініціативу. Головна мета – привернути якомога більше уваги суспільства та влади до проблеми.