LifeStyle24 детальніше розповість про свято, яке відзначають віряни сьогодні. Про прикмети та заборони 10 вересня – читайте далі в матеріалі.
Не пропустіть Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори
Рідні сестри Мінодора, Митродора і Німфодора проживали в Малій Азії. Жінки захотіли присвятити все своє життя вірі в Бога, тому відмовилися виходити заміж. Так, вони продемонстрували беззаперечні відданість і вірність Христу. Однак, сестри жили за часів правління римського лідера Фронтона, який переслідував і катував усіх, хто вірив в Ісуса. Коли він дізнався про Мінодору, Митродору й Німфодору, то наказав спалити жінок заживо, але дівчатам дивом вдалося уникнути опіків. Тоді Фронтон сказав закидати сестер камінням, однак і цього разу християнкам пощастило, і шматки навіть не долетіли до них. Втім, правитель вигадав новий спосіб вбивства жінок. Чоловік наказав пробити їм тіла за допомогою списів, і вже після цього сестри загинули.
Що не можна робити
- Не варто відмовляти в допомозі нужденним.
- Не можна сумувати й згадувати старі образи.
- Не рекомендується залишати в домі безлад, бо це призведе до накопичення негативної енергії в помешканні.
- Не варто проявляти жадібність.
Народні прикмети
- Якщо почуєте сьогодні грім, то буде тепла осінь.
- Якщо побачите мало горобини на деревах, то зима буде пізньою.
- Якщо сьогодні піде дощ, то наступний тиждень буде теплий.
- Якщо сьогодні буде сонячно, то наприкінці місяця буде негода.
Що ще відзначають
День пам'яті жертв фашизму. У цей день вшановують пам'ять військових, мирних жителів, які не вижили під час обстрілів або загинули від хвороб, спричинених Другою світовою війною. Україна є однією з тих країн, які зазнали найбільших втрат внаслідок бойових дій.
Всесвітній день запобігання самогубствам. У 2003 році Міжнародна асоціація щодо запобігання самогубствам офіційно оголосила про свою ініціативу. Головна мета – привернути якомога більше уваги суспільства та влади до проблеми.