LifeStyle24 розповість про прикмети та заборони цього дня. Детальніше читайте в матеріалі.

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День пам'яті мучеників Фотія й Аникити

Вони жили за часів правління імператора Діоклетіана (III-IV століття). Одного разу Аникита, який був військовим чиновником, побачив знаряддя для покарання християн та негативно висловився стосовно цього. Імператор обурився почутому та вирішив помститися чоловікові. Аникиту катували безліч разів, однак він залишався неушкодженим. Водночас Фотій, племінник чиновника, вирушив до Діоклетіана з проханням відпустити Аникиту. Однак, імператор навіть не став його слухати та наказав позбавити обох волі й спалити їх в печі.

Що не можна робити

Не варто сваритися та гучно лаятися, бо негатив пошириться на весь рік.

Не рекомендується вживати алкоголь.

Не можна планувати своє майбутнє.

Не варто організовувати вечірки та гуляння.

Які прикмети цього дня

Якщо сьогодні піде дощ, то бабине літо протриває недовго.

Якщо буде тепла погода, то варто очікувати на гарний врожай грибів.

Якщо на небі побачите молодий місяць, то буде вітряно.

Інші свята

25 серпня в Україні відзначають День шахтаря. Це свято засноване за часів президентства Леоніда Кравчука у 1993 році.

Також 25 серпня – день народження операційної системи Linux. Її створив фінський студент Лінус Торвальд. Вартість проєкту складає 1,4 мільярда доларів.