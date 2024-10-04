Астрологи повідомляють, що сьогодні краще не брехати двом знакам зодіаку. Їхня інтуїція може викрити вас за лічені хвилини, передає LifeStyle 24.

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Скорпіон

Скорпіони – дуже проникливий знак зодіаку. Обманювати їх - це мало не те саме, що грати з вогнем. Адже, окрім того, що вони легко розпізнають брехню, представники цього знаку ще й доволі мстиві та не люблять пробачати проступки. Тому якщо сьогодні ви спілкуватиметесь зі Скорпіоном, варто бути чесним і прямим.

Гороскоп на 5 жовтня для Скорпіонів

Козоріг

Представники цього знака зодіаку - раціональні та розсудливі. Вони не люблять співрозмовників, які ходять навколо та уникають відповідальності. Брехати Козерогам – погана ідея, адже в цьому випадку вони втратять довіру надовго. Після обману ваші стосунки можуть бути під загрозою.

Гороскоп на 5 жовтня для Козорогів

Якщо сьогодні ви матимете бесіду зі Скорпіоном або Козорогом, не варто йти на ризики та обманювати представників цього знаку зодіаку. Вони можуть швидко викрити нещирість, а наслідки будуть серйозними. Чесність – найкращий шлях до побудови надійних і довірливих відносин із будь-якими зі знаків.