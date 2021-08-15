Новий лідер держави й не думав далеко втікати від пастки з дешевим російського газу. Українці ж "залипали" на "Аватара", читали "Ворошиловград" й зі всім світом милувалися новою Вавилонською вежею.

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Масштабний землетрус на Гаїті

2010 рік розпочався із катастрофи. 12 січня стався наймасштабніший землетрус століття – Гаїті трусонуло магнітудою 7 за шкалою Ріхтера. Згодом острівна країна пережила ще декілька поштовхів.

Обидві Америки не пам'ятали такого сильного удару стихії. Землетрус забрав приблизно 300 тисяч життів. Мільйон людей залишились без дахів над головою, 3 мільйони жителів опинились без їжі та води. Щоб ліквідувати наслідки катаклізму витратили 9 мільярдів доларів.

"Морський Чорнобиль" у Мексиканській затоці

Інша катастрофа сталась зовсім неподалік – у Мексиканській затоці, там розлилась нафта. Техногенна катастрофа нагадувала морський Чорнобиль.

Одна з найбільших техногенних катастроф сталася у квітні 2010 року. В Мексиканській затоці вибухнула нафтова платформа, 11 людей загинули. Наслідки катастрофи відчули мільйони. Це була катастрофа для всієї живої природи регіону.

Повний випуск програми "Україна 30" про 2010 рік: дивіться відео

Нафта текла у світовий океан майже пів року. За цей час вилилось 5 мільйонів барелів "чорного золота". Площа нафтової плями досягала 75 тисяч квадратних кілометрів. Про відповідну трагедію зняли серію документальних та художніх фільмів. Наприклад, "Глибоководний горизонт" – стрічка 2016 року з Марком Волбергом та Джоном Малковичем.

Виборчі перегони Тимошенко та Януковича

Україна, як потім з'ясувалося, теж була на порозі катастрофи. Щоправда, не було ані техногенних катаклізмів, як в Штатах, ані природних – як у Гаїті. В Україні були виборчі перегони. На горизонті – знову вибір із двох основних фігур, який перетворився на протистояння донецьких та дніпропетровських.

Віктор Ющенко намагався у 2010 році вдруге стати президентом. Але якщо "Україні бути", то Віктору Ющенку бути знову президентом – ні. На це вказувала і соціологія, і в це мало хто вірив.



Ющенку не судилося бути президентом знову / Фото LIGA.net

Тимошенко проти Януковича – вони й намагалися всісти у президентське крісло. За лідерку "Батьківщини" – Захід, Центр і Тигрюля, за Януковича – Схід, Південь і "дар до красномовства". Кандидати мірялись політичними слоганами. Тимошенко обіцяла перемогти, а Янукович мав стати головним лором країни. Колишній прем'єр раніше давав характеристики колишній прем'єрці, натомість лідерка "Батьківщини" хотіла відповісти регіоналу.

Проте довелось Юлії Тимошенко говорити з порожньою тумбою, це були дебати однієї акторки – Віктор Янукович не прийшов. Рейтинги й так говорили за нього, тож навіть без дебатів регіонал з хорошим настроєм йшов на дільницю.

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Дива не сталось у першому турі Янукович став лідером, за нього проголосував кожен третій. В Тимошенко було трохи більше, ніж 25% підтримки. Тоді Сергій Тігіпко зумів посісти третю позицію з неочікувано високими 13,06%. І навіть в Арсенія Яценюка виявилась більша підтримка, аніж у тоді чинного президента Віктора Ющенка.

Курйози на інавгурації Януковича

Надія Юлії Тимошенко була на другий тур. Вона на дільницю прийшла з квітами, чоловіком та донькою. Янукович весело махав рукою. Проголосував за Януковича не тільки він сам, Україна обрала президентом авторитарного кандидата з кримінальним минулим.

У нього було майже 49% підтримки, а це на понад 3% більше за Юлію Тимошенко. 25 лютого регіонала уже чекала інавгурація. Нічого особливо нового не планували – урочистості у Верховній Раді, присяга на Пересопницькому Євангелії та Конституції. Церемонію проігнорували Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко. Та й гостей з-за кордону було обмаль. Найцікавіше на інавгурації – те, що супроводжує Віктора Януковича життям – казуси.



Присяга Януковича на Пересопницькому Євангелії / Фото BBC

Віктор Янукович йшов впевненою ходою до мрії, але "обережно, двері зачиняються". Відповідний інцидент потім трактували, як поганий знак. Хоча насправді були й лихіші символи, наприклад, судимості чи неосвіченість регіонала. Януковичу вручили неодмінні атрибути церемонії. Особливо втішився донеччанин посвідченню, яке одразу й сховав.



Двері зачинились просто перед Януковичем / Скриншот з відео

Про інші казуси Віктора Януковича дивіться у відео 24 каналу:

Розворот влади в сторону Росії

Вже зовсім скоро країна побачила старі-нові обличчя української влади. А ще зрозуміла, якими ж векторами буде рухатись держава. Більшість у Верховній Раді дозволяла Віктору Януковичу та регіоналам повністю узурпувати владу. Україна отримала нового прем'єр-міністра – Миколі Азарову довірили керувати урядом і розважати українців лінгвістичними кульбітами.



Україна отримала прем'єр-міністра Азарова / Фото ТАСС

Генеральним прокурором призначили Віктора Пшонку – вихідця з Донеччини, любителя радянської пісні та, як потім стало відомо, неабиякого дизайнера інтер'єрів, судячи з ремонту його палацу. СБУ доволі неочікувано очолив Валерій Хорошковський – в минулому міністр економіки при Кучмі, голова митниці при Ющенку. В кабміні Азарова такі одіозні персонажі:

Дмитро Табачник, який доводив непотрібність української мови;

представник ОПЗЖ Юрій Бойко став міністром енергетики;

Нестору Шуфричу довірили МНС;

сепаратист Борис Колесніков став віцепрем'єром;

Андрій Клюєв доробився до першого заступника Азарова;

адміністрацію президента Януковича очолив ще один нардеп від ОПЗЖ Сергій Льовочкін.

Вся команда, яка прийшла з Віктором Януковичем до влади, розвернула "корабель" в сторону Росії. Угода про асоціацію з ЄС була під загрозою. Зате інший документ, який готували на пару з Кремлем, оперативно проштовхнули, попри невдоволення значної частини народу та депутатів.

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Що передбачали скандальні Харківські угоди

Крим почали втрачати за 2 місяці після президентства Януковича. Тоді регіонал та господар Кремля Дмитро Медведєв підписали Харківські угоди. В Росії їх розцінювали як перемогу, а Віктор Янукович хизувався безпекою.

Зверніть увагу! Суть Харківських угод проста – Москві на 25 років продовжили термін перебування російського флоту в Криму. Там він мав залишатись до 2042 року. Україна отримала знижку на газ – 100 доларів, якщо блакитне паливо коштуватиме понад 333 доларів за тисячу кубометрів. Якщо ж ціна буде нижчою, то знижка становитиме 30%.

Угоду Януковича розкритикували усі попередні президенти України. Але, щоб її узгодити потрібно було, аби за неї проголосували ще в парламенті. Опозиція намагалась не дозволити продати національні інтереси.

Спікер Володимир Литвин планував продовжити перебування російських кораблів у Криму. Але це був лише початок, опозиціонери, аби зірвати голосування, билися – поламані носи та струс мозку не могли зупинити присягу нових регіоналів.

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Але й новоспечених нардепів було б замало для голосування. Зрештою в хід пішли димові шашки. Але ні блокада опозицією, ані протести патріотичних сил на вулиці, які переросли в бійки з поліцією, не зупинили регіоналів. Харківським угодам судилося бути.

Після заворушень нарахували мільйон гривень збитків, а вже через 11 років після угод нарешті за них вирішили взятись. Верховна Рада здогадалась за їх денонсації. Державне бюро розслідувань запідозрило Миколу Азарова у держзраді, а в СБУ хочуть перевірити всіх тих, хто проголосував за Харківські угоди.

Україна – президентсько-парламентська держава

Віктор Янукович ставши президентом одразу почав "закручувати гайки". Він підім'яв під себе Конституцію, Україна знову президентсько-парламентська держава. Ще одна характерна риса – переслідування опонентів. У 2010 році справи відкрили проти членів попереднього уряду.

Зрештою під підозри потрапила й сама Юлія Тимошенко. Проти неї намагались "шити" усе поспіль: недоцільно витрачені гроші Кіотського протоколу та хабар за свого свекра. 30 грудня опонентка Януковича 12 годин провела у генпрокуратурі.

Тимошенко викликали до генпрокуратури: відео з ютубу Тимошенко

Найгірші часи у Юлії Тимошенко були ще попереду. Та не всі змогли зустріти 2011 рік з келихом шампанського вдома.

Ув'язнення Юрія Луценка

26 грудня в Києві затримали Юрія Луценка. Його звинуватили у тому, що той нібито подарував водію квартиру, збільшив йому пенсію й перевів у ранг держслужбовця.

Луценка Печерський суд "нагородив" 4 роками ув'язнення з конфіскацією майна. З цього терміну понад рік він провів у СІЗО. За ґратами опонент Януковича голодував, в ексміністра почались проблеми із здоров'ям.

Ірина Луценко в сльозах показувала діагноз. За таке ставлення до в'язня Ірина Луценко погрожувала судовій системі. У 2013 році Луценка помилували та випустили з-за ґрат. Він одразу повернувся у велику політику, навіть попри певні перешкоди.

Рекорди "Аватара" та революція у кіно

Фільм "Аватар" Джеймса Кемерона побив усі можливі й неможливі рекорди. Фентезі-бойовик став революцією в кіно. Стрічка менше, ніж на половину складалась із живих зйомок. А от комп'ютерні технології саме після роботи Кемерона стали в кінематографі звичайною буденністю.



"Аватар" став революцією в кіно / Колаж 24 каналу

Стрічка, яка вийшла у 2009 році стала мегауспішною. При бюджеті у приблизно 300 мільйонів заробили майже удесятеро більше. "Аватар" – фільм-рекордсмен за касовими зборами. Прикметно, що обігнала у цьому списку стрічка іншу картину Джеймса Кемерона "Титанік".

Українцям кіно подарувало не тільки емоції від переглядів. Так плем'я дало назву одній з найуспішніших світових кіберспортивних організацій – українській команді НАВІ. У 2010 році вони першими у світі перемогли у трьох головних турнірах кіберспорту.

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З аватарами історія сумніша – так, через синій колір шкіри, почали називати людей, у яких проблеми з алкоголем.

Перший міжнародний кінофестиваль в Одесі

В Україні у 2010 році, очікувано, що прем'єр рівня "Аватару" не було. Але світ українського кіно мав чим пишатись, в Одесі провели перший міжнародний кінофестиваль. Головна кіновідзнака України – Золотий дюк.

У 2010 році головну нагороду отримав російський фільм українського режисера Андрія Кавуна "Дітям до 16". В Одесу приїжджали такі зірки як Джон Малкович, Катрін Деньов, Даррен Аронофскі, Кілліан Мерфі. Водночас часто "прилітає" кінофестивалю за проросійськість.

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Раніше фільми титрували мовою країни-агресора. Заходи теж проводять російською, а президентка на відкритті кінофестивалю Вікторія Тігіпка, дружина колишнього віцепрем'єра, видала таке: "У нас в країні громадянська війна, нерозв'язаний конфлікт". Попри це Одеський кінофестиваль залишаєтсья Меккою кіноіндустрії в Україні.

Версії щодо Смоленської трагедії

Катинь – місце болю польською нації, там у 1940 році чекісти після поділу Польщі між СРСР та нацистською Німеччиною розстріляли майже увесь офіцерський склад Речі Посполитої. Закатували приблизно 22 тисячі вояків. Радянський Союз воєнні злочини намагався приховати, але у 1990-х розстріли НКВС вже не були таємницею.



Росія майже одразу назвала "причини" авіатрощі / Фото "РИА Новости"

У 2010 році Лех Качинський летів у Смоленськ, щоб вшанувати жертв чекістів. Але Польща пережила "Катинь 2". Президентський літак розбився, жертвами Смоленської трагедії стали Глава держави з дружиною, духовенство та політична еліта країни. Загалом загинуло 96 людей.

Росія майже одразу повідомила про причини авіатрощі – "неприйняття екіпажем інформації про метеоумови". Але не все так однозначно. Слідча комісія в Польщі вважає, що попри погані метеоумови літак спеціально намагались посадити під Смоленськом. Зрештою, не виключають версії з навмисним вибухом літака.

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Росія, як завжди, вмикає режим дурника. Але факти залишаються фактами – як приховування злочинів НКВС, Росія досі продовжує цю гру, не віддає уламки президентського борту, чорні скриньки та інші докази.

"Замах" на президента-втікача Януковича

В Україні спланували свій теракт на президента. В принципі, нічого дивного у цьому немає, адже замахи – одна з притаманних речей у житті диктаторів. Наприклад, охоронець Фіделя Кастро заявив, що на кубинського лідера готували приблизно 200 терористичних актів. Янукович не настільки популярний для убивць, але свої замахи теж пережив.

Янукович неодноразово ганьбився під час президентства: дивіться відео

До Києва тоді приїхав російський президент Дмитро Медведєв, разом з Віктором Януковичем вони хотіли вшанувати загиблих у Другій світовій, тож йшли покласти квіти на могилу невідомому солдату. Аже раптом стався підступний напад вінка. Рятувати президента одразу підбігла охорона. Але до честі Януковича він мало того, що вижив, він ще й встояв.

Відкриття Бурдж Халіфа

За біблійною легендою, колись люди говорили однією мовою та були пихатими настільки, що вирішили побудувати Вавилонську вежу. Вона мала б дорости аж до неба, та цього не сталось, бог людей покарав, вони почали говорити різними мовами почалось багато непорозумінь, світ отримав найвищий довгобуд. У 2010 році будівельники майже підкорили хмари.

Бурдж Халіфа – найвища будівля світу. Хмарочос у Дубаї виріс аж на 828 метри, це 163 поверхи. Коштувало таке чудо світу півтора мільярда доларів. Бурдж Халіфа стоїть посеред штучного озера і в ній працюють найшвидші ліфти світу.



Бурдж Халіфа є найвищою будівлею світу / Фото Wikimedia Commons

Успіх роману "Ворошиловград"

В Україні перемога трішки інша. У 2010 році вийшов роман Сергія Жадана "Ворошиловград". Його визнали книгою десятиліття BBC.

Якщо в Голлівуді є вестерни, в Україні з'явився істерн. "Ворошиловград", напевне, найкраще передає дух Сходу 1990-х років – з розбірками, рейдерством, любов'ю та дружбою. Роман перекладений приблизно 20 мовами. Згодом твір Жадана став основою сценарію для фільму "Дике поле" 2018 року.

Найбільша аварія в історії України

Українська транспортна інфраструктура і зараз бажає кращого, що говорити про уже доволі далекий 2010 рік. Тоді усі вжахнулась, маршрутка смерті змусила плакати цілою країною.

Це була найбільша аварія в історії України, ДТП сталась у Марганці. На переїзді поїзд протаранив маршрутку, загинуло 45 людей. Керівництво держави терміново вилетіло на Дніпропетровщину.

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Одиницям вдалось вижити. Винним визнали водія автобуса, який загинув на місці. Він проігнорував світлофор, в країні тоді оголосили жалобу.

Бандеру позбавили звання Героя

"Любі друзі" – звертання Віктора Ющенка стало таким собі мемом. Та президент дійсно своїх любих друзів не забував. Це доводили одні з останніх указів глави держави. Наприклад, главу Нацбанку Вадима Стельмаха та очільника СБУ Валентина Наливайченка нагородили орденами князя Ярослава Мудрого. Але серед усіх цих політичних конвульсій траплялись історичні моменти.

Це був один з останніх указів Віктора Ющенка на посаді президента – звання Героя України в Бандери довго не затрималось. Вже за декілька місяців Донецький адміністративний суд скасував указ. Частина громадян раділи рішенню так званої Феміди.

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Звання Героя позбавили людину, яка одна з небагатьох не тільки мріяла про незалежність навіть у часи Другої світової, провідника ОУН, який намагався відновити українську державу.

Актом 30 червня 1941 року український народ заманіфестував перед світом і перед історією, що він бажає сам керувати своїм життям і що він готовий боронити своє право на вільне життя у своїй власній, самостійній державі перед імперіалістичними зазіханнями кожного ворога і за кожних умов. Зрештою, навіть без звання Героя кожен новий рік, а водночас і день народження Бандери в країні не відбувається без смолоскипної ходи.

Виверження вулкану Ейяф'ятлайокютль

2010 рік був дуже багатим на події: в Україні з'явився новий президент, авіакатастрофа під Смоленськом, смертоносна стихія у Гаїті, але не ці речі стали головним словом 2010 року.

Ейяф'ятлайокютль – ісландський вулкан, який прокинувся у 2010 році, став проблемою не лише для дикторів, але й для всього авіаринку. Після повторного виверження 15 квітня – Європу паралізувало. 7 мільйонів пасажирів стали заручниками аеропортів.



Ейяф'ятлайокютль​ прокинувся у 2010 році / Фото Wikimedia Commons

Хмара диму заблокувала літаки практично у всій Європі. Зокрема в Україні тимчасово зупинились аеропорти у:

Львові;

Києві;

Харкові.

Постраждала приблизно третина світової авіації, а кожен день простою для авіакомпаній коштував 200 мільйонів доларів. Над Європою польоти майже повністю відновили майже за тиждень після виверження вулкану. Згодом Ейяф'ятлайокютль став туристичним магнітом Ісландії і навіть героєм попіндустрії, про нього знімали фільми і йому присвячували пісні.

Більше випусків програми "Україна 30" можна переглянути за посиланням.

Таким був рік 2010, а вже у наступному – Віктор Янукович пішов війною проти своєї головної конкурентки, греко-католицька церква отримала нового лідера, за календарем – Арабська весна, а Кім Чен Ин – новий лідер КНДР.