Президент США Дональд Трамп, у якого 2 жовтня діагностували коронавірус, більше не заразний. Він не становить загрози для оточення.

Що відомо про одужання Трампа

Безліч високоякісних тестів показали, що вірус в організмі американського лідера вже не розвивається. Про це мовиться в доповідній записці лікаря президента Шона Конлі.

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За словами медика, Трамп відповідає критеріям центрів з контролю і профілактики захворювань. Це дозволяє йому припинити самоізоляцію.

Ранковий тест (на наявність COVID-19 – 24 канал) показав, що президент більше не становить небезпеки для інших в плані передачі (вірусу – 24 канал),

– заявив Конлі.

Лікар запевнив, що спостерігатиме за станом Трампа в міру його повернення до активного графіка.

Додамо, напередодні американський президент заявив, що після повного одужання готовий стати донором плазми крові для інших хворих.

Коротко про коронавірус у Трампа