Лікар Трампа заявив, що президент вже не заразний
Президент США Дональд Трамп, у якого 2 жовтня діагностували коронавірус, більше не заразний. Він не становить загрози для оточення.
Що відомо про одужання Трампа
Безліч високоякісних тестів показали, що вірус в організмі американського лідера вже не розвивається. Про це мовиться в доповідній записці лікаря президента Шона Конлі.
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За словами медика, Трамп відповідає критеріям центрів з контролю і профілактики захворювань. Це дозволяє йому припинити самоізоляцію.
Ранковий тест (на наявність COVID-19 – 24 канал) показав, що президент більше не становить небезпеки для інших в плані передачі (вірусу – 24 канал),
– заявив Конлі.
Лікар запевнив, що спостерігатиме за станом Трампа в міру його повернення до активного графіка.
Додамо, напередодні американський президент заявив, що після повного одужання готовий стати донором плазми крові для інших хворих.
Коротко про коронавірус у Трампа
- Президент три дні перебував у військово-медичному госпіталі імені Волтера Ріда.
- Трамп постійно заявляв, що почуває себе добре та хотів, аби його раніше виписали з госпіталю.
- 5 жовтня очільник США повернувся у Білий дім. Американські ЗМІ заявляли, що після повернення президента в резиденції багато працівників заразилися коронавірусом.
- На дев'ятий день хвороби, 10 жовтня, Трамп без маски провів передвиборчий мітинг.